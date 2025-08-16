Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9% - прогноз ВТО — Finance.ua

Мировая торговля в 2025 году вырастет на 0,9% - прогноз ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ожидая роста на 0,9%, вместо предыдущего прогнозированного падения на 0,2%.
Что повлияло
Это обновление стало возможным благодаря увеличению импорта в США на 11% в первой половине года, что частично объясняется преждевременными закупками перед введением новых таможенных тарифов, введенных 7 августа.
Однако ВТО предупреждает, что эти тарифы могут негативно отразиться на торговле во второй половине 2025 года и в 2026 году.
Ожидается, что Азия станет основным драйвером роста мировой торговли, с прогнозируемым ростом экспорта на 4,9%.
В Северной Америке прогнозируется снижение импорта на 8,3% и сокращение экспорта на 4,2% в 2025 году.
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год до 1,8% с предыдущего прогноза 2,5%, указывая на потенциальное негативное влияние новых таможенных тарифов.
Эти обновления свидетельствуют об определенном улучшении ситуации в мировой торговле, но также указывают на потенциальные риски, связанные с торговыми политиками, которые могут повлиять на глобальную экономику в будущем.
