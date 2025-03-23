Мировая торговля достигла рекордного уровня в 2024 году — отчет ООН — Finance.ua
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Мировая торговля достигла рекордного уровня в 2024 году — отчет ООН

Мир
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Объем глобальной торговли в 2024 году достиг рекордных $33 трлн, показав рост на 3,7% ($1,2 трлн) по сравнению с предыдущим годом.
Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
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Наибольший вклад внес выросший на 9% сектор услуг, прибавив $700 млрд (около 60% общего прироста). Торговля товарами увеличилась на 2% ($500 млрд).

Развивающиеся страны демонстрируют лучшую динамику

Развивающиеся экономики опередили развитые страны по динамике: их экспорт и импорт выросли на 4%, тогда как в развитых странах наблюдался спад на 2%.
Торговые дисбалансы усилились: дефицит США с Китаем составил $355 млрд, с ЕС — $241 млрд, а профицит Китая достиг максимума с 2022 года.
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В начале 2025 года торговля оставалась стабильной, но UNCTAD предупреждает о рисках из-за геоэкономического напряжения, протекционизма и торговых конфликтов.
Две трети мировой торговли проходят без тарифов, однако их повышение может угрожать экспорту, особенно из развивающихся стран, отмечают в отчете.
По материалам:
Forbes.ua
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