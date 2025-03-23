Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года — Finance.ua
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Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года

Мир
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Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года
Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года
Годовой уровень инфляции в еврозоне по состоянию на февраль 2025 составил 2,3%, это меньше, чем в январе (2,5%). В феврале 2024-го этот показатель равнялся 2,6%.
Такие данные обнародовал Евростат.
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При этом годовая инфляция в Европейском Союзе составила 2,7% в феврале этого года против 2,8% в предыдущем месяце.

Самые низкие и самые высокие показатели инфляции

Самые низкие годовые показатели были зафиксированы во Франции (0,9%), Ирландии (1,4%) и Финляндии (1,5%).
Тем временем самый высокий уровень инфляции — в Венгрии (5,7%), Румынии (5,2%) и Эстонии (5,1%).
Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года
В Евростате отмечают, что по сравнению с январем 2025 года годовая инфляция снизилась в 14 странах-членах ЕС, осталась стабильной в шести и выросла в семи государствах блока.
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Обнародованные данные свидетельствуют, что в феврале на инфляцию повлияли цены на услуги, далее следуют продукты питания, алкоголь и табак, затем — неэнергетические промышленные товары, а также энергоносители.
Инфляция в еврозоне снизилась до 2,3% в феврале 2025 года
Напомним, по данным Госстата, в прошлом месяце в Украине инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.
По материалам:
Укрінформ
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