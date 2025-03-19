Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине — Finance.ua

Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине Сегодня 11:36

Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине

Аналитики инвесткомпании ICU рассказали, что происходит с инфляцией в Украине и чего ждать далее.

Как говорится в обзоре ICU , потребительская месячная инфляция замедлилась до 0.8% в феврале. Это уже третий месяц подряд резкого замедления с уровня 1.9% в ноябре. Годовая инфляция продолжила ускоряться до 13.4% в феврале с 12.9% в январе, а базовая годовая инфляция до 12.0% с 11.7% раньше. Темпы роста цен на продукты питания увеличились до 15% р/с после того, как они едва изменялись и оставались в диапазоне 14.1−14.4% в последние три месяца. Также цены заметно ускорились на алкоголь и табачные изделия (14,9% против 14,2% раньше), транспорт (11,1% против 10,2%) и связь (19,5% против 19,0%).

Также Укрстат сообщил об изменении структуры потребительской корзины, используемой для оценки инфляции. В таблице отражены изменения долей на ключевые группы товаров и услуг по сравнению с корзиной на основе 2021 года — последнего полного года до полномасштабного вторжения.

Взгляд ICU

Резкое замедление месячной инфляции в третий раз подряд — это однозначный позитив, свидетельствующий о вероятном снижении инфляционного давления.

Ускорение темпов роста цен на продукты питания в феврале как в месячном, так и в годовом измерении — ключевой негативный сюрприз прошлого месяца. Он указывает, что отрицательные эффекты прошлогодней засухи все еще не полностью реализовались.

«Мы ожидаем, что в течение весны месячная инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню или станет ниже, ведь влияние эффектов нескольких регуляторных решений (например, повышений акцизов на горючее, рост стоимости автогражданки) уже полностью реализовалось в течение зимы», — говорят аналитики.

Также положительным фактором станет снижение цен на медикаменты после административного вмешательства и подписания меморандума фармацевтическими производителями и дистрибьюторами. Несмотря на относительно умеренные месячные показатели, годовая инфляция продолжит ускоряться до мая из-за нетипично низкой базы прошлого года.

«Мы ожидаем, что годовая инфляция начнет резко снижаться с июня и замедлится до 7.0% в конце года. Этот прогноз предполагает, что урожай нормализуется после прошлогоднего спада, а тарифы для населения на электроэнергию и газ не будут пересматриваться. Мы видим высокие шансы на то, что НБУ перейдет к циклу смягчения монетарной политики начиная с июня», — говорят в ICU.

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