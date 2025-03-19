Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине

19
Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине
Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине
Аналитики инвесткомпании ICU рассказали, что происходит с инфляцией в Украине и чего ждать далее.
Как говорится в обзоре ICU, потребительская месячная инфляция замедлилась до 0.8% в феврале. Это уже третий месяц подряд резкого замедления с уровня 1.9% в ноябре. Годовая инфляция продолжила ускоряться до 13.4% в феврале с 12.9% в январе, а базовая годовая инфляция до 12.0% с 11.7% раньше. Темпы роста цен на продукты питания увеличились до 15% р/с после того, как они едва изменялись и оставались в диапазоне 14.1−14.4% в последние три месяца. Также цены заметно ускорились на алкоголь и табачные изделия (14,9% против 14,2% раньше), транспорт (11,1% против 10,2%) и связь (19,5% против 19,0%).
Читайте также
Также Укрстат сообщил об изменении структуры потребительской корзины, используемой для оценки инфляции. В таблице отражены изменения долей на ключевые группы товаров и услуг по сравнению с корзиной на основе 2021 года — последнего полного года до полномасштабного вторжения.
Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине

Взгляд ICU

Резкое замедление месячной инфляции в третий раз подряд — это однозначный позитив, свидетельствующий о вероятном снижении инфляционного давления.
Ускорение темпов роста цен на продукты питания в феврале как в месячном, так и в годовом измерении — ключевой негативный сюрприз прошлого месяца. Он указывает, что отрицательные эффекты прошлогодней засухи все еще не полностью реализовались.
Изменение в потребительской корзине: что будет с инфляцией в Украине
«Мы ожидаем, что в течение весны месячная инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню или станет ниже, ведь влияние эффектов нескольких регуляторных решений (например, повышений акцизов на горючее, рост стоимости автогражданки) уже полностью реализовалось в течение зимы», — говорят аналитики.
Также положительным фактором станет снижение цен на медикаменты после административного вмешательства и подписания меморандума фармацевтическими производителями и дистрибьюторами. Несмотря на относительно умеренные месячные показатели, годовая инфляция продолжит ускоряться до мая из-за нетипично низкой базы прошлого года.
«Мы ожидаем, что годовая инфляция начнет резко снижаться с июня и замедлится до 7.0% в конце года. Этот прогноз предполагает, что урожай нормализуется после прошлогоднего спада, а тарифы для населения на электроэнергию и газ не будут пересматриваться. Мы видим высокие шансы на то, что НБУ перейдет к циклу смягчения монетарной политики начиная с июня», — говорят в ICU.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems