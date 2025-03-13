Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика) — Finance.ua

Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика) Сегодня 15:03

Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)

Украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования от аудит-консалтинговой компании Deloitte Ukraine

Частота покупок уменьшается, расходы растут

Согласно исследованию, наиболее заметное сокращение — в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, чем на 7 п. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также утратили позиции — 48% потребителей сократили частоту их приобретения.

Вместе с тем спрос на лекарственные средства продолжает расти — 24% украинцев покупают их чаще, чем в прошлом году. Так же, как и на продукты питания, средний чек изменился на 19% в оффлайне и на 18% в онлайне по сравнению с довоенным периодом. В общей сложности, 37% опрошенных увеличили расходы на продукты питания и медикаменты.

Украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара. Но есть и то, на чем экономят меньше всего. Уже традиционно среди таких категорий — детские товары, продукция для домашних питомцев и готовая еда.

Менее всего экономность заметна среди молодежи: украинцы в возрасте 18−27 лет стали реже экономить на продуктах питания (56%), косметике (51%), готовой пище (57%), досуге (57%) и одежде (61%). Изменения можно увидеть во всех регионах. В частности, жители Киева и других областей стали меньше ограничивать себя в расходах на досуг и развлечения вне дома — 50% (73% в 2023 году).

Оффлайн VS Онлайн

Как показало исследование, несмотря на развитие онлайн шопинга, традиционные магазины остаются основным форматом покупок для многих украинцев.

72% — выбирают оффлайн для приобретения продуктов питания,

— выбирают оффлайн для приобретения продуктов питания, 64% — для бытовой химии,

— для бытовой химии, 59% — для лекарств,

— для лекарств, 17% — электроника и бытовая техника,

— электроника и бытовая техника, 15% — косметические средства и парфюмерия,

— косметические средства и парфюмерия, 15% — одежда и обувь.

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Средний чек на продовольственные товары:

18−27 лет вырос на 90%, что является самым высоким показателем среди всех возрастов;

вырос на 90%, что является самым высоким показателем среди всех возрастов; 43−57 лет, средний чек вырос на 45%, а старшие люди чаще делают покупки в оффлайн-магазинах.

Впервые в исследовании было проанализировано покупательское поведение украинцев в отношении книг. Согласно результатам исследования, каждый третий опрошенный покупает их в онлайн-магазинах, по крайней мере, раз в два месяца, тратя в среднем 1028 грн за одну покупку.

Обязательные платежи и базовые нужды

Как и в прошлом году, наибольшую часть бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт — это составляет 77% общих расходов.

В частности, украинцы тратят:

30% на коммунальные платежи, аренду и долги,

на коммунальные платежи, аренду и долги, 34% — на продукты питания,

— на продукты питания, 5% — на транспорт,

— на транспорт, 8% — на здравоохранение.

В то же время на досуг, отдых и туризм украинцы выделяют всего лишь 3% бюджета, что значительно меньше по сравнению с европейцами, где этот показатель колеблется от 15% до 20%, утверждают авторы исследования.

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