Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)

30
Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)
Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)
Украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования от аудит-консалтинговой компании Deloitte Ukraine.

Частота покупок уменьшается, расходы растут

Согласно исследованию, наиболее заметное сокращение — в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, чем на 7 п. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также утратили позиции — 48% потребителей сократили частоту их приобретения.
Вместе с тем спрос на лекарственные средства продолжает расти — 24% украинцев покупают их чаще, чем в прошлом году. Так же, как и на продукты питания, средний чек изменился на 19% в оффлайне и на 18% в онлайне по сравнению с довоенным периодом. В общей сложности, 37% опрошенных увеличили расходы на продукты питания и медикаменты.
Украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара. Но есть и то, на чем экономят меньше всего. Уже традиционно среди таких категорий — детские товары, продукция для домашних питомцев и готовая еда.
Менее всего экономность заметна среди молодежи: украинцы в возрасте 18−27 лет стали реже экономить на продуктах питания (56%), косметике (51%), готовой пище (57%), досуге (57%) и одежде (61%). Изменения можно увидеть во всех регионах. В частности, жители Киева и других областей стали меньше ограничивать себя в расходах на досуг и развлечения вне дома — 50% (73% в 2023 году).
Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)

Оффлайн VS Онлайн

Как показало исследование, несмотря на развитие онлайн шопинга, традиционные магазины остаются основным форматом покупок для многих украинцев.
  • 72% — выбирают оффлайн для приобретения продуктов питания,
  • 64% — для бытовой химии,
  • 59% — для лекарств,
  • 17% — электроника и бытовая техника,
  • 15% — косметические средства и парфюмерия,
  • 15% — одежда и обувь.
Читайте также
Средний чек на продовольственные товары:
  • 18−27 лет вырос на 90%, что является самым высоким показателем среди всех возрастов;
  • 43−57 лет, средний чек вырос на 45%, а старшие люди чаще делают покупки в оффлайн-магазинах.
Впервые в исследовании было проанализировано покупательское поведение украинцев в отношении книг. Согласно результатам исследования, каждый третий опрошенный покупает их в онлайн-магазинах, по крайней мере, раз в два месяца, тратя в среднем 1028 грн за одну покупку.

Обязательные платежи и базовые нужды

Как и в прошлом году, наибольшую часть бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт — это составляет 77% общих расходов.
В частности, украинцы тратят:
  • 30% на коммунальные платежи, аренду и долги,
  • 34% — на продукты питания,
  • 5% — на транспорт,
  • 8% — на здравоохранение.
Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)
В то же время на досуг, отдых и туризм украинцы выделяют всего лишь 3% бюджета, что значительно меньше по сравнению с европейцами, где этот показатель колеблется от 15% до 20%, утверждают авторы исследования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems