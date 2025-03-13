Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика) — Finance.ua

Украинцы стали меньше экономить: на какие товары тратят больше всего (инфографика)
Украинцы реже делают покупки, но тратят больше на отдельные категории товаров.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования от аудит-консалтинговой компании Deloitte Ukraine.
Частота покупок уменьшается, расходы растут
Согласно исследованию, наиболее заметное сокращение — в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, чем на 7 п. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также утратили позиции — 48% потребителей сократили частоту их приобретения.
Вместе с тем спрос на лекарственные средства продолжает расти — 24% украинцев покупают их чаще, чем в прошлом году. Так же, как и на продукты питания, средний чек изменился на 19% в оффлайне и на 18% в онлайне по сравнению с довоенным периодом. В общей сложности, 37% опрошенных увеличили расходы на продукты питания и медикаменты.
Украинцы сократили свои расходы по всем категориям — от 36% до 72% в зависимости от товара. Но есть и то, на чем экономят меньше всего. Уже традиционно среди таких категорий — детские товары, продукция для домашних питомцев и готовая еда.
Менее всего экономность заметна среди молодежи: украинцы в возрасте 18−27 лет стали реже экономить на продуктах питания (56%), косметике (51%), готовой пище (57%), досуге (57%) и одежде (61%). Изменения можно увидеть во всех регионах. В частности, жители Киева и других областей стали меньше ограничивать себя в расходах на досуг и развлечения вне дома — 50% (73% в 2023 году).
Оффлайн VS Онлайн
Как показало исследование, несмотря на развитие онлайн шопинга, традиционные магазины остаются основным форматом покупок для многих украинцев.
- 72% — выбирают оффлайн для приобретения продуктов питания,
- 64% — для бытовой химии,
- 59% — для лекарств,
- 17% — электроника и бытовая техника,
- 15% — косметические средства и парфюмерия,
- 15% — одежда и обувь.
Средний чек на продовольственные товары:
- 18−27 лет вырос на 90%, что является самым высоким показателем среди всех возрастов;
- 43−57 лет, средний чек вырос на 45%, а старшие люди чаще делают покупки в оффлайн-магазинах.
Впервые в исследовании было проанализировано покупательское поведение украинцев в отношении книг. Согласно результатам исследования, каждый третий опрошенный покупает их в онлайн-магазинах, по крайней мере, раз в два месяца, тратя в среднем 1028 грн за одну покупку.
Обязательные платежи и базовые нужды
Как и в прошлом году, наибольшую часть бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт — это составляет 77% общих расходов.
В частности, украинцы тратят:
- 30% на коммунальные платежи, аренду и долги,
- 34% — на продукты питания,
- 5% — на транспорт,
- 8% — на здравоохранение.
В то же время на досуг, отдых и туризм украинцы выделяют всего лишь 3% бюджета, что значительно меньше по сравнению с европейцами, где этот показатель колеблется от 15% до 20%, утверждают авторы исследования.
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