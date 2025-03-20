Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию

Мир
1
Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию
Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию
По данным GUS, средняя брутто-заработная плата в секторе предприятий в феврале 2025 года составила 8613,14 злотых.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Зафиксирован рост на 7,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении зарплаты выросли на 2,2%. В свою очередь занятость в секторе предприятий сократилась на 0,9% в годовом исчислении и на 0,1%.
Эти значения снова ниже ожиданий. Как пояснили в Польском институте экономики, темпы роста заработной платы в феврале замедлились с 9,2 до 7,9%. В основном это результат меньшего повышения минимальной заработной платы и более слабой экономической ситуации. В ближайшие месяцы рост заработной платы продолжит замедляться, но реальная заработная плата будет все равно превышать инфляцию.
Читайте также
Нацбанк Польши прогнозирует, что в 2025 году динамика роста заработной платы в национальной экономике составит 8,9% против 13,7% в 2024 году. Это означает более медленный, но все же реальный рост доходов работников. Однако такой рост зарплаты остается высоким по сравнению с историческими показателями.

Справка Finance.ua:

  • Размер заработной платы — один из факторов, определяющий, относится ли лицо к среднему классу. К среднему классу в Польше относятся те семьи, у которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4449 до 13282 злотых (PIE) или от 4980 до 13282 злотых (OECD).
  • В конце года средний месячный заработок брутто по Польше составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.
  • 85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы относительно их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги ежемесячно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems