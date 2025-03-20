Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию — Finance.ua

Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию Сегодня 19:46 — Мир

Зарплаты в Польше: покрывают ли они инфляцию

По данным GUS, средняя брутто-заработная плата в секторе предприятий в феврале 2025 года составила 8613,14 злотых.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Зафиксирован рост на 7,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении зарплаты выросли на 2,2%. В свою очередь занятость в секторе предприятий сократилась на 0,9% в годовом исчислении и на 0,1%.

Эти значения снова ниже ожиданий. Как пояснили в Польском институте экономики, темпы роста заработной платы в феврале замедлились с 9,2 до 7,9%. В основном это результат меньшего повышения минимальной заработной платы и более слабой экономической ситуации. В ближайшие месяцы рост заработной платы продолжит замедляться, но реальная заработная плата будет все равно превышать инфляцию.

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Нацбанк Польши прогнозирует, что в 2025 году динамика роста заработной платы в национальной экономике составит 8,9% против 13,7% в 2024 году. Это означает более медленный, но все же реальный рост доходов работников. Однако такой рост зарплаты остается высоким по сравнению с историческими показателями.

Справка Finance.ua:

Размер заработной платы — один из факторов, определяющий, относится ли лицо к среднему классу. К среднему классу в Польше относятся те семьи, у которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4449 до 13282 злотых (PIE) или от 4980 до 13282 злотых (OECD).

В конце года средний месячный заработок брутто по Польше составил 8821,25 злотых. Однако в крупных городах показатели существенно выше.

85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы относительно их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги ежемесячно.

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