в ЕС не хватает пороха и тротила для производства снарядов — Bloomberg Сегодня 21:45 — Мир

Война рф против Украины сократила запасы вооружений в Европе, поэтому европейцы пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и патронов, но им не хватает пороха и тротила для производства боеприпасов.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что европейские правительства использовали свои запасы боеприпасов, чтобы вооружить Украину. С тех пор они пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. Это привело к ограничению запасов пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте.

Из-за того, что Европа готовится к существенному увеличению расходов на оборону, небольшое количество производителей этих материалов намерены нарастить свои мощности.

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Так, Rheinmetall стремится увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году, но даже этого будет недостаточно. Генеральный директор Армин Паппергер подчеркнул, что компании, возможно, придется почти удвоить производство до более 20 тысяч тонн, чтобы удовлетворить потребность.

Nitrochemie Aschau — дочерняя компания немецкого оборонного гиганта Rheinmetall — увеличила производственные мощности на 60% и строит новые объекты, чтобы прибавить еще более 40% к середине 2025 года. Процесс был запущен после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины в 2022 году. Были наняты 300 рабочих и производство пороха идет в режиме 24/7, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос Европы на боеприпасы.

Еще до инаугурации президента США Дональда Трампа члены Европейского союза поставили целью произвести 2 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, что превышает 1,4 млн в прошлом году. Весной 2023 года Европейская комиссия учредила программу «Акт по поддержке производства боеприпасов» (ASAP), которая выделяет 500 млн евро на расширение возможностей блока по производству боеприпасов.

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С этого времени администрация Трампа временно остановила военную помощь Украине, посеяла сомнения в будущем давних американских гарантий безопасности в Европе и продемонстрировала готовность вести переговоры с Кремлем. Потребность континента в боеприпасах будет только расти.

Что нужно для производства боеприпасов

Для снарядов требуются два компонента: порох, используемый для запуска снарядов; и взрывчатые вещества, которые детонируют. Европа не производит достаточно ни того, ни другого, чтобы удовлетворить свой спрос.

Важнейшим компонентом порохов для современных снарядов является нитроцеллюлоза или пироксилин. Он производится из высококачественного хлопка, который затем замачивают в смеси кислот. В общей сложности на один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг пороха.

В Европе есть только несколько производителей порохов, включая Rheinmetall и французский подрядчик Eurenco. В рамках ASAP Европа хочет увеличить производство порохов более чем на 50% или на 10 000 метрических тонн в год, что эквивалентно почти шести новым предприятиям размером с Nitrochemie Aschau.

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Поставки взрывчатых веществ находятся в схожей ситуации с ракетным топливом. Евросоюз планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4300 тонн, что, по оценкам, составит более 30%, однако в настоящее время у него только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше, а еще один будет построен в Финляндии.

Производители альтернативных агентов, таких как PETN, HMX и RDX, используемые в пластиковой взрывчатке, перегружены. Норвежский производитель Chemring Nobel столкнулся с беспрецедентным спросом после вторжения россии в Украину. Компания заявляет, что ее норвежский бизнес работает на полную мощность, а портфель заказов рассчитан на несколько лет.

Некоторые европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия и Польша имеют хорошо развитую химическую промышленность, но прекурсоры взрывчатых веществ составляют лишь небольшую долю их мощностей. Высокие затраты на энергию и экологические нормы делают производство химикатов за рубежом дешевле, и многие компании теперь закупают прекурсоры, такие как азотная кислота, из Китая.

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Большую часть хлопка, используемого для производства нитроцеллюлозы, также приходится импортировать из Китая, являющегося крупнейшим в мире производителем, и в дружеских отношениях с россией. Хотя существуют альтернативы хлопку, изготовленному из древесной целлюлозы и других материалов, пока они не производятся в требуемом на рынке масштабе.

Большинство крупных производителей нитроцеллюлозы и других специальных химикатов в цепочке поставки взрывчатки получили гранты от программы ASAP, пишет Bloomberg.

ЕС предложил 150 млрд евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону в рамках своих последних усилий по компенсации ослабления поддержки США. Европейская программа оборонной промышленности предоставит еще 1,5 млрд евро финансирования ЕС игрокам отрасли с 2025 по 2027 год, но решение Еврокомиссии еще не было одобрено Европарламентом.

Эксперты отмечают, что перевод производства с гражданского на военное стоит дорого. Правительствам и производителям необходимо стимулировать гражданскую химическую промышленность перейти на военное производство, упростить правила, чтобы разрешить строить новые заводы и перевозить опасные грузы по континенту, а также обеспечить поставки самых основных материалов, которые в настоящее время идут из Китая.

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