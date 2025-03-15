Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире: отчет SIPRI — Finance.ua

Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире: отчет SIPRI Сегодня 22:20

Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире: отчет SIPRI

Украина в период с 2020 по 2024 год стала крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений. По сравнению с 2015—2019 годами импорт увеличился почти в сто раз.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Из каких стран поступило больше всего оружия

После начала полномасштабной войны оружие в Украину отправляли не менее 35 стран.

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Украина получила 8,8% мирового импорта оружия в 2020—2024 годах. Большинство оружия поступило из США (45%), Германии (12%) и Польши (11%).

Среди десяти крупнейших импортеров оружия Украина — единственное европейское государство.

Общий объем поставки оружия в мире остался примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы: рост импорта в Европу и Америку был компенсирован понижением в других регионах.

Экспорт

Экспорт вооружений из США увеличился на 21%, а их доля в мировом экспорте выросла с 35% до 43%. В период с 2020 по 2024 годы Штаты поставляли основные виды вооружений в 107 государств.

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Впервые за два десятилетия наибольшая доля экспорта вооружений США в этот период пришлась на Европу (35%), а не на Ближний Восток (33%). Однако крупнейшим получателем вооружений США стала Саудовская Аравия (12%).

Франция стала вторым по величине поставщиком оружия в мире в 2020−24 годах и экспортировала в 65 стран. Больше всего французского оружия купила Индия (28%), на втором месте — Катар (9,7%).

Экспорт российского вооружения резко снизился (на 64%), страна опустилась третье место в рейтинге. россия поставляла основные виды вооружений в 33 государства в 2020—2024 годах. Две трети российского экспорта вооружений пришлось на три государства: Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).

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Китай был четвертым по величине экспортером оружия, на него приходится 5,9% мирового экспорта.

Импорт оружия европейскими членами НАТО более чем удвоился (+105%). США поставили 64% этого оружия, другими основными поставщиками были Франция и Южная Корея (6,5%), Германия (4,7%) и Израиль (3,9%).

Слово і Діло По материалам:

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