В «Дії» появилось цифровое разрешение на оружие — Finance.ua

В «Дії» появилось цифровое разрешение на оружие
Сегодня в приложении «Дія» появилось цифровое разрешение на оружие, которое уменьшит риск его незаконного обращения. Выписка будет генерироваться из Единого реестра оружия.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он отметил, что сначала разрешение будет работать в формате бета-тестирования.
Федоров напомнил, что в 2022 году в «Дії» провели опрос о владении оружием, чтобы понять интерес украинцев к этой теме.
Переход от бумажных документов
Оно стало вторым по популярности в приложении. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, на его основе и запустили разрешение в «Дії».
Раньше разрешение было бумажной книжечкой, в которую вручную вносили записи. Теперь в сгенерированном разрешении в «Дії» можно просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.
А если срок действия будет истекать, пользователь получит push-уведомление и сможет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.
Также, по словам Федорова, документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного обращения оружия.
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