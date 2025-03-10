В «Дії» появилось цифровое разрешение на оружие — Finance.ua

В «Дії» появилось цифровое разрешение на оружие Сегодня 13:55

В «Дії» появилось цифровое разрешение на оружие

Сегодня в приложении «Дія» появилось цифровое разрешение на оружие, которое уменьшит риск его незаконного обращения. Выписка будет генерироваться из Единого реестра оружия.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Он отметил, что сначала разрешение будет работать в формате бета-тестирования.

Федоров напомнил, что в 2022 году в «Дії» провели опрос о владении оружием, чтобы понять интерес украинцев к этой теме.

Переход от бумажных документов

Оно стало вторым по популярности в приложении. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, на его основе и запустили разрешение в «Дії».

Раньше разрешение было бумажной книжечкой, в которую вручную вносили записи. Теперь в сгенерированном разрешении в «Дії» можно просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

А если срок действия будет истекать, пользователь получит push-уведомление и сможет продлить разрешение онлайн через сайт МВД.

Также, по словам Федорова, документ в приложении невозможно подделать, полиция сможет мгновенно проверять его легальность и информацию о владельце, что уменьшает риск незаконного обращения оружия.

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