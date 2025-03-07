В «Дії» в этом году продано более 26 тысяч транспортных средств — Finance.ua

В «Дії» в этом году продано более 26 тысяч транспортных средств
Более 26 тысяч транспортных средств проданы в Дії с начала 2025 года. Об этом сообщило МВД.
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Как это сделать
Услуга может быть использована 1 раз в течение календарного года. Через приложение Дія можно продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.
Для этого в приложении должны отображаться:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- у продавца свидетельство о регистрации транспорта.
МВД также напоминает, что номерные знаки можно оставить от предыдущего владельца или выбрать новые с серией DI.
Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем. Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезены из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.
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