В «Дії» в этом году продано более 26 тысяч транспортных средств — Finance.ua

В «Дії» в этом году продано более 26 тысяч транспортных средств Сегодня 12:43 — Технологии&Авто

В «Дії» в этом году продано более 26 тысяч транспортных средств

Более 26 тысяч транспортных средств проданы в Дії с начала 2025 года. Об этом сообщило МВД.

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Как это сделать

Услуга может быть использована 1 раз в течение календарного года. Через приложение Дія можно продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.

Для этого в приложении должны отображаться:

паспорт;

идентификационный номер;

у продавца свидетельство о регистрации транспорта.

МВД также напоминает, что номерные знаки можно оставить от предыдущего владельца или выбрать новые с серией DI.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем. Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезены из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.

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