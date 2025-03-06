Какие штрафы за нарушение ПДД в Украине Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие штрафы за нарушение ПДД в Украине

Finance.ua рассказывает о том, какие же штрафы ждут автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты».

Об этом говорится в статье:

Перечень нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения определен Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Начнем с самых строгих штрафов и наказаний, которые достигают нескольких десятков тысяч гривен:

невыполнение требований уполномоченного должностного лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, об остановке транспортного средства — 51 тыс. гривен;

управление ТС лицом, лишенным права управления ТС — 20 400 гривен. Повторное за год совершение этого нарушения — 40 800 гривен с лишением права управления ТС сроком от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием ТС или без такового;

Повторное за год совершение этого нарушения — 40 800 гривен с лишением права управления ТС сроком от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием ТС или без такового; управление водителем ТС, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушены сроки его временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; ТС используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине; ТС передано во владение, пользование или распоряжение лицу, не ввозившему его на таможенную территорию Украины или не помещавшему в таможенный режим транзита — 8 500 грн. Повторное за год совершение этого нарушения — 17 тыс. грн с лишением права управления ТС сроком на 1 год и с возмездным изъятием ТС или без такового.

Строгие наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения:

управление ТС лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, а также передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов, а так же отказ лица, управляющего ТС, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра на состояние алкогольного. гривен с лишением права управления ТС сроком на 1 год, и на других лиц — наложение штрафа 17 тыс. грн;

повторное в течение года совершение любого из нарушений, указанных выше — 34 тыс. гривен с лишением права управления ТС сроком на 3 года, и с возмездным изъятием ТС или без такого или административный арест на срок 10 суток с лишением права управления ТС сроком на 3 года и с возмездным изъятием ТС или без такого и на других лиц — наложение штрафа 34 тыс. грн с возмездным изъятием ТС или без такового или административный арест сроком 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового;

если вы дважды в течение года подвергались административному взысканию за указанные выше нарушения, то здесь штраф для водителей достигает 51 тыс. рублей. гривен с лишением права управления ТС сроком на 10 лет, и с конфискацией ТС, находящегося в частной собственности нарушителя, или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления ТС сроком на 10 лет и с конфискацией ТС, находящегося в частной собственности нарушителя, и на других лиц — наложение штрафа 51 тыс. грн с конфискацией ТС, находящегося в частной собственности нарушителя, или административный арест сроком 15 суток с конфискацией ТС, находящегося в частной собственности нарушителя;

употребление лицом, управлявшим ТС, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как алкогольного, наркотического или иного опьянения или употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра — 34 тыс. гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления ТС сроком 3 года и других лиц — наложение штрафа 34 тыс. грн или административный арест сроком 15 суток.

Изменение штрафов недавно произошло в Украине для тех, кто любит передвижение на нестандартном ТС.

Так, теперь в Украине запрещено использование внедорожников, квадроциклов, багги и мотоциклов в заповедниках. Использование такого транспорта разрешается только для служебных нужд охранников природы, представителей силовых структур и спасателей.

Штрафы за нарушение значительно выросли:

для физических лиц — от 8 500 до 17 тыс. гривен;

для должностных лиц — от 17 тыс. до 25 500 гривен.

Что касается других сумм и наказаний за нарушение ПДД, то здесь выделим наиболее распространенные. Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств:

управление или эксплуатация транспортного средства без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству;

с номерным знаком, не отвечающим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

с перевернутым, неосвещенным или закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия на номерной знак или применением препятствующих или усложняющих идентификацию материалов;

с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров;

совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушения, о которых написано выше, предусмотрен штраф в размере 1190 грн.

управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов — 340 грн;

нарушение правил перевозки детей. Комментарий к статье. Согласно п. 21.11 «б» ПДД, запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля — без использования указанных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда — 510 грн. Повторное за год совершение этого нарушения — 850 грн;

управление водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел — 340 грн. Повторное за год совершение этого нарушения — 850−1 700 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток;

нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами — 510 грн;

нарушение требований законодательства об установке и использовании на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств — 8 500 грн. Также происходит конфискация специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

остановка водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны — 3 400 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет;

грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет; превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час; нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам — 340 грн;

превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час — 1 700 грн;

Нарушение водителями транспортных средств:

— правил проезда перекрестков;— правил проезда остановок транспортных средств общего пользования;— проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора;— правил обгона;— правил встречного разъезда;— требований по соблюдению безопасной дистанции или интервала;— правил расположения транспортных средств на проезжей части;— правил движения по автомагистралям;— правил использования внешних осветительных приборов или предупреждающих сигналов при начале движения или изменении его направления, использования этих приборов и их переоборудования с нарушением требований соответствующих стандартов;— правил использования водителем при движении транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств при выполнении ими неотложной служебной задачи);— правил учебной езды.

За все нарушения, о которых написано выше, предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Штрафуют, конечно, и за другие нарушения, но мы все же решили сделать акцент на наиболее популярных.

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