Цифровое государство для ветеранов: более 416 тысяч удостоверений в «Дія» — Finance.ua

Цифровое государство для ветеранов: более 416 тысяч удостоверений в «Дія» Сегодня 16:12

Цифровое государство для ветеранов: более 416 тысяч удостоверений в «Дія»

Министерство по делам ветеранов Украины совместно с Министерством цифровой трансформации представили ключевые результаты в цифровизации услуг для ветеранов войны и их семей.

Также анонсировали новые возможности, которые сделают государственную поддержку для Защитников и Защитниц более доступной.

Об этом сообщили в Минцифры.

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«Наша задача — максимально упростить взаимодействие ветеранов с государством, чтобы они не тратили время в очередях, не собирали кучу бумаг и не сталкивались с бюрократией. Для этого мы развиваем экосистему проектов Минцифры и вместе с Минветеранов создаем цифровые решения, которые упрощают получение услуг для ветеранов и семей, создают новые возможности для развития и реализации. Сейчас работаем над обновлением „Дія“ для ветеранов — адаптируем интерфейс для ветеранов, чтобы они не терялись среди всех сервисов. И сразу получали все возможности — от доступных услуг до грантовых программ и обучения», — отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В будущем Минветеранов будет сосредоточено на создании единой цифровой экосистемы ветеранских услуг в партнерстве с «Дія». Это позволит получать помощь автоматически или по простому запросу через приложение, минимизируя бюрократию.

Кроме того, специалисты по сопровождению ветеранов войны станут частью этой экосистемы, помогая с получением услуг, еще не переведенных в онлайн-формат.

Цифровые услуги и сервисы, уже доступные для ветеранов войны и их семей:

э-Удостоверение ветерана в «Дія».

В настоящее время в мобильном приложении «Дія» уже сгенерировано более 416 тысяч э-удостоверений ветерана. Получить его могут:

участники боевых действий

лица с инвалидностью в результате войны

участники войны

пострадавшие участники Революции достоинства

члены семьи погибшего ветерана войны

члены семьи погибшего Защитника / Защитницы Украины.

Э-удостоверение ветерана позволяет мгновенно проверять его достоверность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов. Э-удостоверение также способствует улучшению предоставления административных процедур, быстрому и более эффективному доступу к социальным гарантиям. Важно и то, что в случае потери бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.

Автоматическое получение статуса УБД

Менее чем через два месяца с момента запуска новой услуги совместно с Минцифры мы достигли того, что раньше казалось невозможным:

Более 11 100 Защитников и Защитниц получили статус УБД автоматически.

Раньше для этого нужно было собирать кучу документов, ждать подписи и проходить бесконечные согласования. Сейчас все иначе: никаких очередей, никакой бумажной волокиты, только один процесс — автоматический.

Как это работает

Сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей

Система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны

Статус УБД предоставляется без привлечения военнослужащего.

Также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести. Государство поддерживает их семьи — дает возможность пользоваться льготами без дополнительных заявлений или обращений.

Цифровизировано получение статусов:

Лица с инвалидностью в результате войны

Члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы.

Теперь оформить их можно онлайн через Портал «Дія», а также в ЦПАУ.

Выдержку из Единого государственного реестра ветеранов войны теперь можно получить в ЦПАУ за 5 минут

10 740 выписок из ЕГРВВ выдано через ЦПАУ — за считанные минуты.

Раньше, чтобы получить этот документ, нужно было письмом обращаться в Минветеранов и ждать более 30 дней. Теперь выписку можно получить в течение 5 минут через сеть «единых окон» для ветеранов в ЦПАУ по всей Украине. Выписка из ЕГРВВ — важна для подтверждения статуса во многих жизненных ситуациях.

Ветеранский спорт — первая услуга инструментом «Фарбовані кошти».

25 000 участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны подали заявления через «Дія» на получение 1 500 грн от государства — в рамках программы Минветеранов «Ветеранский спорт». Услуга в несколько кликов — без очередей и справок! И уже более 11 тысяч ветеранов оплатили занятия спортом.

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