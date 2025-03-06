Во Львовской области пограничники изъяли более 300 ювелирных изделий у водителя автобуса — Finance.ua
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Во Львовской области пограничники изъяли более 300 ювелирных изделий у водителя автобуса

Криминал
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Во Львовской области пограничники изъяли более 300 ювелирных изделий у водителя автобуса
Во Львовской области пограничники изъяли более 300 ювелирных изделий у водителя автобуса
В пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники Львовской области обнаружили более 300 незадекларированных ювелирных украшений в рейсовом автобусе, следовавшем из Польши.
Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Согласно официальной информации, украшения были обнаружены благодаря оперативным сотрудникам 7-го пограничного Карпатского отряда. Всего изъята 301 единица ювелирных изделий — цепочки, серьги, подвески и кольца, изготовленные из белого и желтого металла с маркировкой 925 пробы.
Предварительно оценочная стоимость контрабандного товара составляет около 500 тысяч гривен.
Водитель автобуса, выполнявший рейс «Щецин — Херсон», объяснил, что украшения были передачей, которую он получил в Польше и должен был доставить во Львов.
Обнаруженный груз передан на склад таможни. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
По материалам:
Finance.ua
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