Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн — Finance.ua

Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн
Финляндия выделяет 28 пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 200 млн евро.
Об этом сказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщило ведомство.
Как отметил Хяккянен во время его встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, содержание пакета традиционно не раскрывается, но он точно включает в себя артиллерийские снаряды, в которых сегодня большая потребность на фронте.
Хяккянен добавил, что в Финляндии «существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине».
«Также ценно, что нам удалось объединить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки», — добавил он.
В ходе встречи Хяккянена и Умерова был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между оборонными ведомствами стран.
«Целью меморандума о взаимопонимании между Финляндией и Украиной является углубление оборонного сотрудничества. В сферу растущего сотрудничества относятся вопросы оборонных материалов, обмен информацией, научно-исследовательская и инновационная деятельность, производство боеприпасов, а также проекты оборонной промышленности в Финляндии и Украине», — говорится в сообщении.
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