Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн — Finance.ua

Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн

Финляндия выделяет 28 пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 200 млн евро.

Об этом сказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщило ведомство.

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Как отметил Хяккянен во время его встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, содержание пакета традиционно не раскрывается, но он точно включает в себя артиллерийские снаряды, в которых сегодня большая потребность на фронте.

Хяккянен добавил, что в Финляндии «существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине».

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«Также ценно, что нам удалось объединить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки», — добавил он.

В ходе встречи Хяккянена и Умерова был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между оборонными ведомствами стран.

«Целью меморандума о взаимопонимании между Финляндией и Украиной является углубление оборонного сотрудничества. В сферу растущего сотрудничества относятся вопросы оборонных материалов, обмен информацией, научно-исследовательская и инновационная деятельность, производство боеприпасов, а также проекты оборонной промышленности в Финляндии и Украине», — говорится в сообщении.

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