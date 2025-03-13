Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн — Finance.ua

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Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн

Казна и Политика
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Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн
Финляндия вооружит Украину на дополнительные €200 млн
Финляндия выделяет 28 пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет около 200 млн евро.
Об этом сказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщило ведомство.
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Как отметил Хяккянен во время его встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, содержание пакета традиционно не раскрывается, но он точно включает в себя артиллерийские снаряды, в которых сегодня большая потребность на фронте.
Хяккянен добавил, что в Финляндии «существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине».
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«Также ценно, что нам удалось объединить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки», — добавил он.
В ходе встречи Хяккянена и Умерова был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между оборонными ведомствами стран.
«Целью меморандума о взаимопонимании между Финляндией и Украиной является углубление оборонного сотрудничества. В сферу растущего сотрудничества относятся вопросы оборонных материалов, обмен информацией, научно-исследовательская и инновационная деятельность, производство боеприпасов, а также проекты оборонной промышленности в Финляндии и Украине», — говорится в сообщении.
По материалам:
Корреспондент.net
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