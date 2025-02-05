Экономика россии трещит по швам: глава МИД Финляндии призвала ужесточить санкции — Finance.ua
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Экономика россии трещит по швам: глава МИД Финляндии призвала ужесточить санкции

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Экономика россии трещит по швам. Западу следует усилить санкции, чтобы предоставить Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Telegraph призвала западные страны «продолжать экономическое давление» на россию в ближайшие месяцы.
«Мы видим, что санкции работают. В российской экономике появляются серьезные трещины. Мы просто должны завершить все дела, чтобы наступил мир, надеюсь, в конце этого года», — заявила дипломат.
Высказывания министра прозвучали на фоне новых усилий по борьбе с теневым флотом. Москва использует около 600 таких судов для скрытой транспортировки нефти и газа по всему миру, минуя ограничения ЕС и стран «Большой семерки» на цены на топливо и нефтепродукты.
В декабре 12 европейских стран, включая Великобританию и Финляндию, договорились запрашивать доказательства страхования у судов, которые могут принадлежать к «теневому флоту», когда они проходят у берегов Дании, Швеции и Финляндии. Если дополнительные проверки будут проводиться эффективно, то они смогут навредить рф.
Экономисты отмечают признаки напряженности в российской экономике в последние месяцы, например решение центрального банка повысить ключевую процентную ставку до 21%.
Хотя путин может поддерживать свою военную машину на нынешнем уровне, экономический рост, вызванный щедрыми расходами на армию и ростом зарплат, связанным с нехваткой рабочей силы, исчерпывает себя.
По прогнозам рост ВВП в 2025 году составит от 0,5% до 1%, что значительно ниже 3% в 2024 году.
«Мы хотим иметь мощный потенциал, чтобы сдерживать россию или кого-либо еще», — сказала Валтонен, говоря о необходимости сделать финскую армию «оперативно совместимой в рамках НАТО, а также такой, которая бы отвечала оборонным планам Альянса».
«Даже если в Украине наступит мир — который, конечно, должен быть справедливым и крепким, — возможно, угроза со стороны россии не исчезнет, ​​а это значит, что вам все равно нужно уметь защищать и сдерживать и в других местах в Европе», — подытожила глава МИД Финляндии.
По материалам:
УНІАН
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