Финляндия запускает новую программу поддержки Украины — Finance.ua

Финляндия запускает новую программу поддержки Украины Сегодня 20:19 — Казна и Политика

Финляндия запускает новую программу поддержки Украины

Министерство обороны Финляндии запускает новую программу поддержки Украины «Новая Украина», ориентированную на заказы у финского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Правительство рассмотрит предложение Министерства обороны о новом финансировании на €660 миллионов для финской оборонной промышленности.

Программа «Новая Украина» будет привлекать финские компании и их опыт к помощи Украине. Ранее Финляндия оказывала поддержку преимущественно за счет передачи запасов, но теперь большую часть продукции будут закупать у отечественных компаний.

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«Мы одновременно укрепляем способность Украины добиться справедливого мира и обеспечиваем долгосрочную устойчивость финской оборонной промышленности и безопасность поставок», — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

Основными критериями для отбора оружия и оборудования являются критические потребности Украины, соответствие продукции для передачи и производственно-логистические возможности компаний. Поставки будут производиться в рамках будущих пакетов военной помощи Украине.

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