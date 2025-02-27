Финляндия запускает новую программу поддержки Украины — Finance.ua

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Финляндия запускает новую программу поддержки Украины

Казна и Политика
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Финляндия запускает новую программу поддержки Украины
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины
Министерство обороны Финляндии запускает новую программу поддержки Украины «Новая Украина», ориентированную на заказы у финского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Правительство рассмотрит предложение Министерства обороны о новом финансировании на €660 миллионов для финской оборонной промышленности.
Программа «Новая Украина» будет привлекать финские компании и их опыт к помощи Украине. Ранее Финляндия оказывала поддержку преимущественно за счет передачи запасов, но теперь большую часть продукции будут закупать у отечественных компаний.
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«Мы одновременно укрепляем способность Украины добиться справедливого мира и обеспечиваем долгосрочную устойчивость финской оборонной промышленности и безопасность поставок», — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.
Основными критериями для отбора оружия и оборудования являются критические потребности Украины, соответствие продукции для передачи и производственно-логистические возможности компаний. Поставки будут производиться в рамках будущих пакетов военной помощи Украине.
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