В Финляндии построят завод по производству дронов для нужд Украины и ЕС — Finance.ua
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В Финляндии построят завод по производству дронов для нужд Украины и ЕС

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В Финляндии появится предприятие по производству беспилотников. Оно будет покрывать потребности в дронах Украины и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба компании Summa Defence.
Основная цель нового завода — быстрое расширение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также запуск их серийного производства в Финляндии и Европе. Старт массового выпуска дронов запланирован на первую половину 2025 года.
«Спрос на беспилотные технологии и производственные возможности высокий. Дроны будут поставлять не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они станут важным элементом гражданских, оборонных и охранных систем», — отметил Юсси Холопайнен, генеральный директор Summa Defence Ltd.
Для реализации проекта Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones Ltd, возглавляющую совместное предприятие с украинскими партнерами. Среди участников украинской стороны — компании Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Производство будет включать не только воздушные, но и наземные и морские беспилотники.
Создание завода в Финляндии рассматривается как стратегическая инвестиция, направленная на укрепление надежности поставок беспилотных систем, как в Украине, так и на международной арене.
«Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость цепочек поставок», — добавил Холопайнен.
По материалам:
РБК-Україна
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