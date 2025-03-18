Оружие в «Дії»: уже выдано более 200 тысяч разрешений — Finance.ua

Оружие в «Дії»: уже выдано более 200 тысяч разрешений Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Оружие в «Дії»: уже выдано более 200 тысяч разрешений

Более половины украинцев, у которых имеется зарегистрированное оружие, активно используют электронное разрешение в приложении «Дія». За первую неделю было выдано более 200 тысяч таких разрешений.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Вы сгенерировали 200 000+ разрешений на оружие в Дії. Почти половина украинцев, у которых есть зарегистрированное оружие, уже пользуется разрешением в Дії. И это результат только за первую неделю. Это только начало, уже имеем планы МВД по дальнейшей цифровизации сервисов для владельцев оружия», — написал он.

Ранее Федоров напомнил , что в 2022 году в «Дії» провели опрос о владении оружием, чтобы понять интерес украинцев к этой теме.

Оно стало вторым по популярности в приложении. В 2023 году МВД создало электронный реестр оружия, на его основе и запустили разрешение в «Дії». Раньше разрешение было бумажной книжечкой, в которую вручную вносили записи. Теперь в сгенерированном разрешении в Дії можно просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

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