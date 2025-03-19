Какую прибыль от продажи оружия получают ведущие компании США — Finance.ua

Какую прибыль от продажи оружия получают ведущие компании США Сегодня 13:35 — Мир

Какую прибыль от продажи оружия получают ведущие компании США

Войны в Украине и Израиле спровоцировали рост продаж оружия в мире. В результате прибыль сотни крупнейших мировых оружейных компаний выросла до 632 млрд долларов в 2023 году, свидетельствуют данные SIPRI. Половину этой суммы получили производители из США. Сколько зарабатывают на продаже оружия ведущие американские фирмы?

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2019 году заработала на продаже оружия 53,2 млрд долларов. В 2020 году прибыль выросла до 58,2 млрд, в 2021 году — до 60,3 млрд в 2022 году прибыль снизилась до 59,4 млрд долларов, а в 2023-м выросла до 60,8 млрд долларов.

Компания производит, в частности, истребители F-16, F-22 и F-35, ракеты ATACMS, а также ракеты для ЗРК Patriot и ПТРК Javelin. При этом продажа оружия — не единственный источник ее дохода, это около 90% всей прибыли.

Конгломерат RTX Corp. (до 2023 года — Raytheon Technologies Corp.) в 2020 году заработал на продаже оружия 36,8 млрд долларов, в 2021 году — 41,9 млрд, в 2022 году — 39,6 млрд, в 2023 году — 40,7 млрд.

Компания производит, в том числе, системы Patriot и ПЗРК Stinger.

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Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman, которая производит боеприпасы, заработала в 2019 году от продажи оружия 29,2 млрд долларов. В 2020 году ее прибыль от этого составила 30,4 млрд, в 2021 году — 29,9 млрд, в 2022 году — 32,3 млрд, в 2023 году — 35,6 млрд.

Авиастроительный концерн Boeing получил от продажи оружия 32,5 млрд долларов в 2019 году, 32,7 млрд — в 2020 году, 33,4 млрд — в 2021 году, 29,3 млрд — в 2022 году, 31,1 млрд — в 2023 году.

Сумма, полученная от продажи оружия, менее половины прибыли компании.

Компания General Dynamics Corp., которая производит танки M 1 Abrams и бронированные боевые машины Stryker, в 2019 году от продажи оружия заработала 26,6 млрд долларов, в 2020 году — 27 млрд, в 2021 году — 27,6 млрд, в 2022 году — 28,1 млрд, в 2023 году — 30,2 млрд.

Слово і Діло По материалам:

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