Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту — Finance.ua

Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту Сегодня 10:13 — Валюта

Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту

Евро — одна из самых распространенных валют мира и официальная валюта 20 стран ЕС. Однако существуют государства, где она не является официальным средством платежа, а расчеты в евро могут оказаться невыгодными из-за низкого обменного курса или дополнительных комиссий.

Какую валюту выгоднее брать с собой для расчетов в каждой конкретной стране, рассказывает visitukraine.today.

Читайте также Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев

В странах Еврозоны все расчеты — от магазинов до кафе — производятся в евро по единому курсу.

Если вы едете в одну из этих стран, достаточно иметь наличные в евро или карту с возможностью безналичных расчетов.

Где можно обойтись только евро:

Австрия; Бельгия; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Мальта; Нидерланды; Португалия; Словакия; Словения; Финляндия; Эстония; Франция; Хорватия.

Где евро принимают частично

В Чехии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии действуют национальные валюты.

Евро могут принять в туристических зонах, на вокзалах или гостиницах. Однако часто в таких местах курс невыгодный, а сдачу выдают в местной валюте.

Читайте также Польша может просмотреть выплаты «800+» для украинских беженцев

В частности, в крупных городах Швейцарии евро принимают, но сдачу выдают франками.

В этих странах лучше использовать банковскую карту с выгодной конвертацией или заранее обменивать деньги в банках.

Где без местной валюты не обойтись

В Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Великобритании евро официально не используется и в повседневных расчетах его практически невозможно применить.

Читайте также Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу

Здесь стоит сразу пользоваться местными деньгами или банковской картой с выгодной конвертацией.

Полезные советы для путешественников:

за пределами Еврозоны курс при оплате в евро может быть невыгодным — разница достигает 10−15%;

подготовьте наличные деньги в местной валюте. Она пригодится для оплаты транспорта, мелких покупок либо чаевых;

выбирайте карты с бесплатной конвертацией. Например, мультивалютные карты или карты с курсом межбанка.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.