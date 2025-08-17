Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту

Валюта
56
Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту
Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту
Евро — одна из самых распространенных валют мира и официальная валюта 20 стран ЕС. Однако существуют государства, где она не является официальным средством платежа, а расчеты в евро могут оказаться невыгодными из-за низкого обменного курса или дополнительных комиссий.
Какую валюту выгоднее брать с собой для расчетов в каждой конкретной стране, рассказывает visitukraine.today.
Читайте также
В странах Еврозоны все расчеты — от магазинов до кафе — производятся в евро по единому курсу.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Если вы едете в одну из этих стран, достаточно иметь наличные в евро или карту с возможностью безналичных расчетов.
Где можно обойтись только евро:
  1. Австрия;
  2. Бельгия;
  3. Германия;
  4. Греция;
  5. Ирландия;
  6. Испания;
  7. Италия;
  8. Кипр;
  9. Латвия;
  10. Литва;
  11. Люксембург;
  12. Мальта;
  13. Нидерланды;
  14. Португалия;
  15. Словакия;
  16. Словения;
  17. Финляндия;
  18. Эстония;
  19. Франция;
  20. Хорватия.

Где евро принимают частично

В Чехии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии действуют национальные валюты.
Евро могут принять в туристических зонах, на вокзалах или гостиницах. Однако часто в таких местах курс невыгодный, а сдачу выдают в местной валюте.
Читайте также
В частности, в крупных городах Швейцарии евро принимают, но сдачу выдают франками.
В этих странах лучше использовать банковскую карту с выгодной конвертацией или заранее обменивать деньги в банках.

Где без местной валюты не обойтись

В Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Великобритании евро официально не используется и в повседневных расчетах его практически невозможно применить.
Читайте также
Здесь стоит сразу пользоваться местными деньгами или банковской картой с выгодной конвертацией.
Полезные советы для путешественников:
  • за пределами Еврозоны курс при оплате в евро может быть невыгодным — разница достигает 10−15%;
  • подготовьте наличные деньги в местной валюте. Она пригодится для оплаты транспорта, мелких покупок либо чаевых;
  • выбирайте карты с бесплатной конвертацией. Например, мультивалютные карты или карты с курсом межбанка.

Подписаться на рассылку💸

По материалам:
visitukraine.today
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems