Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту — Finance.ua

Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту
Евро — одна из самых распространенных валют мира и официальная валюта 20 стран ЕС. Однако существуют государства, где она не является официальным средством платежа, а расчеты в евро могут оказаться невыгодными из-за низкого обменного курса или дополнительных комиссий.
Какую валюту выгоднее брать с собой для расчетов в каждой конкретной стране, рассказывает visitukraine.today.
В странах Еврозоны все расчеты — от магазинов до кафе — производятся в евро по единому курсу.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Если вы едете в одну из этих стран, достаточно иметь наличные в евро или карту с возможностью безналичных расчетов.
Где можно обойтись только евро:
- Австрия;
- Бельгия;
- Германия;
- Греция;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Кипр;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Эстония;
- Франция;
- Хорватия.
Где евро принимают частично
В Чехии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии действуют национальные валюты.
Евро могут принять в туристических зонах, на вокзалах или гостиницах. Однако часто в таких местах курс невыгодный, а сдачу выдают в местной валюте.
В частности, в крупных городах Швейцарии евро принимают, но сдачу выдают франками.
В этих странах лучше использовать банковскую карту с выгодной конвертацией или заранее обменивать деньги в банках.
Где без местной валюты не обойтись
В Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Великобритании евро официально не используется и в повседневных расчетах его практически невозможно применить.
Здесь стоит сразу пользоваться местными деньгами или банковской картой с выгодной конвертацией.
Полезные советы для путешественников:
- за пределами Еврозоны курс при оплате в евро может быть невыгодным — разница достигает 10−15%;
- подготовьте наличные деньги в местной валюте. Она пригодится для оплаты транспорта, мелких покупок либо чаевых;
- выбирайте карты с бесплатной конвертацией. Например, мультивалютные карты или карты с курсом межбанка.
Подписаться на рассылку💸
Поделиться новостью
Также по теме
Путешествие по Европе: где выгодно платить в евро, а где лучше иметь местную валюту
Украинцы в июле увеличили чистую покупку наличного евро
Что будет с долларом — прогноз до 24 августа
Гривна держит позиции: курс доллара стабилен с мая — ИЭИ
Что будет с курсом доллара, инфляцией и тарифами в 2025 году — мнение эксперта ICU
Курс доллара и евро: какую валютную реальность принесет Украине встреча на Аляске