Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев — Finance.ua

Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев Сегодня 13:16

Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев

Из-за полномасштабной российской агрессии некоторые украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переехать в страны Европы. По данным Института экономических исследований, приоритетом при выборе страны для переезда является возможность найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу, а не размер социального пособия.

Visitukraine. today рассказывает, какие факторы влияют на выбор места для новой жизни.

Что влияет на выбор украинских беженцев

Перспектива трудоустройства

Как уже отмечалось, этот критерий — важнейший для украинцев. При выборе страны для переезда беженцы обращают внимание на возможность трудоустроиться по специальности или в соответствии с опытом, перспективой карьерного роста и уровнем заработной платы.

Читайте также Польша может просмотреть выплаты «800+» для украинских беженцев

Даже разница в несколько сотен евро в месяц может стать решающим аргументом для переезда в ту или иную страну.

Социальные связи и близость к семье

Многие переселенцы выбирают страны, где живут их родственники или друзья.

При наличии родственников в другой стране можно быстрее адаптироваться, найти первые подработки, понять местные правила и быт.

Однако для тех, кто планирует остаться надолго, более важными становятся экономические условия, даже если страна находится дальше Украины.

Географическое расстояние — не всегда решающее

Отмечается, что украинцы, которые планируют возвращение домой, чаще выбирают соседние государства.

Читайте также Германия планирует сократить выплаты для новоприбывших украинских беженцев — детали законопроекта

Те же, кто видит будущее за рубежом, рассматривают отдаленные страны с лучшими условиями трудоустройства, даже если для этого требуется преодоление языковых и культурных барьеров.

Другие важные факторы:

быстрое признание дипломов и квалификаций;

доступное жилье;

работа без обязательного идеального знания языка;

минимизация бюрократических процедур.

Напомним, после широкомасштабного нападения россии на Украину в 2022 году Евросоюз ввел в действие директиву о защите от войны и кризисных ситуаций, которая временно предоставляет искателям убежища из Украины доступ к жилью, рынку труда и медицинскому обеспечению в странах ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.