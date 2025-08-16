Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев — Finance.ua
Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев

Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев
Переезд в страны Европы: что влияет на выбор украинских беженцев
Из-за полномасштабной российской агрессии некоторые украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переехать в страны Европы. По данным Института экономических исследований, приоритетом при выборе страны для переезда является возможность найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу, а не размер социального пособия.
Visitukraine. today рассказывает, какие факторы влияют на выбор места для новой жизни.

Что влияет на выбор украинских беженцев

Перспектива трудоустройства

Как уже отмечалось, этот критерий — важнейший для украинцев. При выборе страны для переезда беженцы обращают внимание на возможность трудоустроиться по специальности или в соответствии с опытом, перспективой карьерного роста и уровнем заработной платы.
Даже разница в несколько сотен евро в месяц может стать решающим аргументом для переезда в ту или иную страну.

Социальные связи и близость к семье

Многие переселенцы выбирают страны, где живут их родственники или друзья.

При наличии родственников в другой стране можно быстрее адаптироваться, найти первые подработки, понять местные правила и быт.
Однако для тех, кто планирует остаться надолго, более важными становятся экономические условия, даже если страна находится дальше Украины.

Географическое расстояние — не всегда решающее

Отмечается, что украинцы, которые планируют возвращение домой, чаще выбирают соседние государства.
Те же, кто видит будущее за рубежом, рассматривают отдаленные страны с лучшими условиями трудоустройства, даже если для этого требуется преодоление языковых и культурных барьеров.
Другие важные факторы:
  • быстрое признание дипломов и квалификаций;
  • доступное жилье;
  • работа без обязательного идеального знания языка;
  • минимизация бюрократических процедур.
Напомним, после широкомасштабного нападения россии на Украину в 2022 году Евросоюз ввел в действие директиву о защите от войны и кризисных ситуаций, которая временно предоставляет искателям убежища из Украины доступ к жилью, рынку труда и медицинскому обеспечению в странах ЕС.
Рассказываем, сколько денег платят украинским беженцам в Европе и где больше всего.
По материалам:
visitukraine.today
