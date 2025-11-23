0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина сократила экспорт товаров на 4,1%

52
Украина в январе-сентябре 2025 года экспортировала товаров на 29,5 млрд дол. США, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импортировала на 60,2 млрд дол. США.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Укринформ.
«За 9 месяцев 2025 года экспорт товаров составил 29 572,1 млн дол. США, или 95,9% по сравнению с 9 месяцами 2024 года, импорт — 60 191,0 млн долл. или 117,5%», — говорится в сообщении.
Отрицательное сальдо составило $30,62 млрд, коэффициент покрытия экспортом импорта — 0,49.
По информации учреждения, внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 222 стран мира.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems