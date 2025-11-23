Украина сократила экспорт товаров на 4,1%
Украина в январе-сентябре 2025 года экспортировала товаров на 29,5 млрд дол. США, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импортировала на 60,2 млрд дол. США.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Укринформ.
«За 9 месяцев 2025 года экспорт товаров составил 29 572,1 млн дол. США, или 95,9% по сравнению с 9 месяцами 2024 года, импорт — 60 191,0 млн долл. или 117,5%», — говорится в сообщении.
Отрицательное сальдо составило $30,62 млрд, коэффициент покрытия экспортом импорта — 0,49.
По информации учреждения, внешнеторговые операции Украина проводила с партнерами из 222 стран мира.
Поделиться новостью
Также по теме
Приватизация жилья: какие изменения предлагает законопроект
В октябре Фонд гарантирования вкладов выплатил почти 1,5 млн грн возмещения
Украина сократила экспорт товаров на 4,1%
Bolt стремится довести количество женщин-водительниц до 50%, сейчас их менее 10%
Благодаря iPhone женщина узнала об измене мужа: он подал в суд на Apple
За войну Украина потеряла треть потребления электроэнергии, — «Укрэнерго»