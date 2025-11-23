Bolt стремится довести количество женщин-водительниц до 50%, сейчас их менее 10% Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Онлайн-сервис такси Bolt видит одной из главных своих задач в 2025 году адаптацию людей для перехода от владения собственным автомобилем к шеринговой экономике, которая предполагает изменение культуры работы и развитие новых категорий.

Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

«Думая, как этого достичь, мы ставили себе подцели, одной из которых стало развитие категории women for women для женщин-водительниц. Мы работали над тем, чтобы поощрять больше женщин к этой работе и менять стереотипы, что водитель — это исключительно мужская специальность», — сказал он на Саммите CEO 2025 от Forbes Ukraine

Павлик отметил, что компания видит прогресс в развитии этой категории водителей, однако еще далеко от планов, намеченных в начале 2025 года. Количество женщин-водительниц в Bolt выросло в 2,5−3 раза, однако все еще не достигло 10%. В то же время компания хотела бы видеть здоровый баланс на уровне 50%.

Одним из основных вызовов 2025 года для Bolt, по словам руководителя компании, стала также стала перезагрузка команды.

«У нас из пяти менеджеров сегодня трое — это новые люди, которые присоединились к команде буквально несколько месяцев назад. Мы долго их искали. Был тщательный подход к отбору людей. И из более чем 700 аппликантов, которые к нам подавались, выбрали трех человек. Для меня основным фокусом стала помощь этим людям адаптироваться приходящим к нашей культуре, к нашему подходу, поскольку некоторые пришли из более традиционных индустрий, из металлургического сектора, например», — заметил Павлик.

