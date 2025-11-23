0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bolt стремится довести количество женщин-водительниц до 50%, сейчас их менее 10%

Технологии&Авто
36
Онлайн-сервис такси Bolt видит одной из главных своих задач в 2025 году адаптацию людей для перехода от владения собственным автомобилем к шеринговой экономике, которая предполагает изменение культуры работы и развитие новых категорий.
Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.
«Думая, как этого достичь, мы ставили себе подцели, одной из которых стало развитие категории women for women для женщин-водительниц. Мы работали над тем, чтобы поощрять больше женщин к этой работе и менять стереотипы, что водитель — это исключительно мужская специальность», — сказал он на Саммите CEO 2025 от Forbes Ukraine.
Павлик отметил, что компания видит прогресс в развитии этой категории водителей, однако еще далеко от планов, намеченных в начале 2025 года. Количество женщин-водительниц в Bolt выросло в 2,5−3 раза, однако все еще не достигло 10%. В то же время компания хотела бы видеть здоровый баланс на уровне 50%.
Одним из основных вызовов 2025 года для Bolt, по словам руководителя компании, стала также стала перезагрузка команды.
«У нас из пяти менеджеров сегодня трое — это новые люди, которые присоединились к команде буквально несколько месяцев назад. Мы долго их искали. Был тщательный подход к отбору людей. И из более чем 700 аппликантов, которые к нам подавались, выбрали трех человек. Для меня основным фокусом стала помощь этим людям адаптироваться приходящим к нашей культуре, к нашему подходу, поскольку некоторые пришли из более традиционных индустрий, из металлургического сектора, например», — заметил Павлик.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems