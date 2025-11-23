Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика) Сегодня 02:20 — Технологии&Авто

Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в октябре составил 4,9 тысяч. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (сентябре) на 33,1%, однако больше, чем было в прошлом году в октябре-2024, на 9,8%.

Сравнение месяц к месяцу в этой части рынка скорее показывает сезонность, а год к году — динамику объемов торгов мотоциклами.

Среди общего количества 57,9% мотоциклов были новыми (импортированнымиз-за границы), количественно это 2828 шт.

На внутреннем рынке было заключено 1694 сделки купли-продажи мототехники, что составило 34,7% от общего количества.

Еще 7,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (364 шт.).

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами выглядит следующим образом (М-М — по сравнению с предыдущим месяцем, YY — по сравнению с таким же периодом прошлого года):

Внутренние перепродажи: −34,3% MM, −1,9% YY

Импорт б/у: −36,7% MM, +31,4% YY

Импорт новых: −31,7% MM, +15,6% YY

Самые популярные мотоциклы

Лидерские позиции удерживает Honda, что доказывает постоянный спрос на проверенную временем японскую надежность. Рядом с ней — Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Это свидетельствует о том, что классические японцы остаются ценным активом на вторичном рынке.

В то же время достаточно мощные позиции занимают и более доступные, преимущественно китайские бренды: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark и Shineray. Это значит, что рынок четко разделен на два лагеря: тех, кто ищет практический и недорогой транспорт «здесь и сейчас», и тех, кто готов перепродать или купить надежную, хоть и возрастную, технику именитого производителя.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.