0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
15
Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)
Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)
Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в октябре составил 4,9 тысяч. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (сентябре) на 33,1%, однако больше, чем было в прошлом году в октябре-2024, на 9,8%.
Сравнение месяц к месяцу в этой части рынка скорее показывает сезонность, а год к году — динамику объемов торгов мотоциклами.
Среди общего количества 57,9% мотоциклов были новыми (импортированнымиз-за границы), количественно это 2828 шт.
На внутреннем рынке было заключено 1694 сделки купли-продажи мототехники, что составило 34,7% от общего количества.
Еще 7,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (364 шт.).
Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)
По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами выглядит следующим образом (М-М — по сравнению с предыдущим месяцем, YY — по сравнению с таким же периодом прошлого года):
  • Внутренние перепродажи: −34,3% MM, −1,9% YY
  • Импорт б/у: −36,7% MM, +31,4% YY
  • Импорт новых: −31,7% MM, +15,6% YY

Самые популярные мотоциклы

Лидерские позиции удерживает Honda, что доказывает постоянный спрос на проверенную временем японскую надежность. Рядом с ней — Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Это свидетельствует о том, что классические японцы остаются ценным активом на вторичном рынке.
Какие мотоциклы покупали в октябре (инфографика)
В то же время достаточно мощные позиции занимают и более доступные, преимущественно китайские бренды: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark и Shineray. Это значит, что рынок четко разделен на два лагеря: тех, кто ищет практический и недорогой транспорт «здесь и сейчас», и тех, кто готов перепродать или купить надежную, хоть и возрастную, технику именитого производителя.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems