Мексика стала ведущим рынком для китайских авто Сегодня 00:57 — Технологии&Авто

Мексика стала ведущим рынком для китайских авто

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Мексика стала основным рынком сбыта китайских транспортных средств. Это вызвано резким уменьшением экспорта в россию.

В течение первых девяти месяцев этого года Китай отправил на российский рынок 357,7 тысячи автомобилей, что на 58% меньше по сравнению с прошлым годом, в то время как Мексика импортировала 410,7 тысячи авто. Этот результат сделал Мексику самым большим внешним рынком для китайского автопрома.

Стабильный рост экспорта автомобилей из Китая

Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место с импортом в 367,8 тысячи автомобилей. Китай за девять месяцев этого года экспортировал в общей сложности 3,999 миллиона легковых автомобилей, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.