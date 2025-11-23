Мексика стала ведущим рынком для китайских авто
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Мексика стала основным рынком сбыта китайских транспортных средств. Это вызвано резким уменьшением экспорта в россию.
В течение первых девяти месяцев этого года Китай отправил на российский рынок 357,7 тысячи автомобилей, что на 58% меньше по сравнению с прошлым годом, в то время как Мексика импортировала 410,7 тысячи авто. Этот результат сделал Мексику самым большим внешним рынком для китайского автопрома.
Стабильный рост экспорта автомобилей из Китая
Объединенные Арабские Эмираты заняли второе место с импортом в 367,8 тысячи автомобилей. Китай за девять месяцев этого года экспортировал в общей сложности 3,999 миллиона легковых автомобилей, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
