BYD завершает строительство крупнейшего в мире автозавода

Технологии&Авто
BYD завершает строительство крупнейшего в мире автозавода
BYD завершает строительство крупнейшего в мире автозавода
Китайская BYD завершает строительство крупнейшего в мире автозавода в Чжэнчжоу — промышленного комплекса площадью 130 кв. км. Именно отсюда компания планирует наращивать производство электромобилей, стремясь окончательно обойти Tesla на мировом рынке.
Об этом пишет Business Insider.
Чжэнчжоу избрали благодаря развитой инфраструктуре, железнодорожным узлам и большому количеству квалифицированных работников. На предприятии уже работают 60 тыс. человек, а сам комплекс охватывает территорию больше Парижа или Сан-Франциско.
BYD почти полностью обеспечивает себя компонентами:
  • более 80% деталей производят в компании;
  • BYD имеет собственное производство микросхем, электродвигателей, трансмиссий, силовой электроники и батарей;
  • предприятие включает в себя дочернюю Zhengzhou Fudi Battery Co., которая производит прессформы и готовится к расширению аккумуляторных линий.
По словам медиа, несмотря на колебания продаж, BYD может опередить Tesla и стать крупнейшим производителем электромобилей в мире уже в этом году.

Мегафабрика BYD: что есть на территории

Завод начали строить в конце 2021 года, а производство стартовало в 2023-м. В 2024 году он выпустил 540 тыс. автомобилей, это примерно один электромобиль в минуту.
Спутниковые снимки показывают стремительное расширение территории завода более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. К комплексу добавили большую тестовую площадку, в частности:
  • гоночный трек площадью 15 300 км. м;
  • бассейн глубиной 70 м для испытаний премиального внедорожника Yangwang U8;
  • 29-метровый песчаный подъем для офроуд-тестов.
Yangwang U8 — это внедорожник стоимостью почти $150 тыс., которые может некоторое время двигаться по воде и имеет подводное смотровое окно.
BYD — ключевой драйвер китайского рынка электромобилей и основной конкурент Tesla. Завод в Чжэнчжоу — кульминация стратегии компании «превзойти конкурента не технологиями, а масштабом». Массовые инвестиции в инфраструктуру, собственные компоненты и производственные мощности позволяют BYD удерживать низкую себестоимость и увеличивать объемы.
