BYD выводит на рынок электрокар Racco Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

BYD выводит на рынок электрокар Racco

Китайский автопроизводитель BYD сделал громкую премьеру на Japan Mobility Show, представив сразу две новые модели — электрический городской автомобиль Racco и легкий коммерческий фургон T35. Оба проекта созданы специально для японского рынка и отвечают местным требованиям к классу kei cars и легких грузовиков.

Малыш Racco стал первым автомобилем BYD, разработанным исключительно для зарубежных рынков. Он идеально вписывается в жесткие рамки японского kei-сегмента — длина 3,395 мм, ширина 1,475 мм и высота 1,800 мм. Дизайн модели сочетает знакомые черты микроавтомобилей Mitsubishi и Daihatsu, а среди заметных элементов — вертикальное лобовое стекло, раздвижные двери, С-образная LED-оптика и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Салон Racco рассчитан на четырех пассажиров и отличается современной цифровой приборной панелью и отдельно стоящим сенсорным экраном мультимедиа. По предварительной информации, электрокар получит систему помощи водителю (ADAS) и тепловой насос для климат-контроля — редкость для этого сегмента.

Под капотом — переднеприводная электросистема с фирменной батареей Blade в двух вариантах емкости. Младшая версия с аккумулятором на 20 кВтч обеспечит до 180 км запаса хода WLTC. Ожидается также поддержка быстрой зарядки до 100 кВт, что сделает модель удобной для городского использования. Продажи стартуют в 2026 году, а базовая цена составит около 2,5 млн иен (≈16 500 долларов) — конкурент Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.