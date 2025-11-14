0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BYD выводит на рынок электрокар Racco

Технологии&Авто
37
BYD выводит на рынок электрокар Racco
BYD выводит на рынок электрокар Racco
Китайский автопроизводитель BYD сделал громкую премьеру на Japan Mobility Show, представив сразу две новые модели — электрический городской автомобиль Racco и легкий коммерческий фургон T35. Оба проекта созданы специально для японского рынка и отвечают местным требованиям к классу kei cars и легких грузовиков.
Малыш Racco стал первым автомобилем BYD, разработанным исключительно для зарубежных рынков. Он идеально вписывается в жесткие рамки японского kei-сегмента — длина 3,395 мм, ширина 1,475 мм и высота 1,800 мм. Дизайн модели сочетает знакомые черты микроавтомобилей Mitsubishi и Daihatsu, а среди заметных элементов — вертикальное лобовое стекло, раздвижные двери, С-образная LED-оптика и 15-дюймовые легкосплавные диски.
Салон Racco рассчитан на четырех пассажиров и отличается современной цифровой приборной панелью и отдельно стоящим сенсорным экраном мультимедиа. По предварительной информации, электрокар получит систему помощи водителю (ADAS) и тепловой насос для климат-контроля — редкость для этого сегмента.
Под капотом — переднеприводная электросистема с фирменной батареей Blade в двух вариантах емкости. Младшая версия с аккумулятором на 20 кВтч обеспечит до 180 км запаса хода WLTC. Ожидается также поддержка быстрой зарядки до 100 кВт, что сделает модель удобной для городского использования. Продажи стартуют в 2026 году, а базовая цена составит около 2,5 млн иен (≈16 500 долларов) — конкурент Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems