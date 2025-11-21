Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры
По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
Львовская область — 1635 ед. (92% б/у);
город Киев — 1252 ед. (52% б/у);
Киевская обл. — 850 ед. (65% б/у);
Днепропетровская обл. — 847 ед. (71% б/у);
Одесская обл. — 573 ед. (70% б/у).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.UNYX.
Жители Львовщины и Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.
Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
TESLA Model Y — в Киеве, Киевской и Днепропетровской обл.
