0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры

Технологии&Авто
81
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры
Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры
По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
Львовская область — 1635 ед. (92% б/у);
город Киев — 1252 ед. (52% б/у);
Киевская обл. — 850 ед. (65% б/у);
Днепропетровская обл. — 847 ед. (71% б/у);
Одесская обл. — 573 ед. (70% б/у).
Читайте также
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.UNYX.
Жители Львовщины и Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.
Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
TESLA Model Y — в Киеве, Киевской и Днепропетровской обл.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems