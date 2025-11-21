Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры Вчера 21:00 — Технологии&Авто

По данным Укравтопрома, в октябре украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 1635 ед. (92% б/у);

город Киев — 1252 ед. (52% б/у);

Киевская обл. — 850 ед. (65% б/у);

Днепропетровская обл. — 847 ед. (71% б/у);

Одесская обл. — 573 ед. (70% б/у).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевщины и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.UNYX.

Жители Львовщины и Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.

Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

TESLA Model Y — в Киеве, Киевской и Днепропетровской обл.

