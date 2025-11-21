VW показал более дешевого конкурента для собственной Jetta (фото)
Немецкий автопроизводитель представил Volkswagen Lavida Pro — седан С-сегмента, традиционно создаваемый исключительно для Поднебесной. Новинка базируется на глобальной платформе MQB, используемой для Jetta, однако имеет более низкую стартовую стоимость.
Об этом сообщает Wheel-News.
Габариты и техническая база
Sedan растянулся до 4720 мм в длину при ширине 1806 мм и высоте 1482 мм. Колесная база достигает 2688 мм, что обеспечивает простор в салоне. Снаряженная масса составляет 1320 кг.
Внешность Lavida Pro напоминает актуальные Golf и Passat. Выразительные черты включают линию крыши, скульптурный капот и скрытые дверные ручки. Широкая решетка радиатора интегрирована с узкими LED-фарами, создавая агрессивный образ.
Внутри Volkswagen установил виртуальную панель приборов и большой 12,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Селектор коробки передач переместили на рулевую колонку, освободив место в центральном тоннеле. Багажник вмещает 510 литров.
Даже базовая версия получила климат-контроль и парктроники. Топовые комплектации предлагают систему кругового обзора, подогрев кресел, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и ассистент удержания в полосе.
Под капотом — только 1,5-литровые бензиновые агрегаты: атмосферный на 110 л.с. с 6-ступенчатым «автоматом» или турбированный мощностью 160 л.с. с 7-диапазонным роботом DSG.
Цены
Volkswagen Lavida Pro поступил в продажу на китайском рынке по цене от 120 900 до 145 900 юаней ($17 000 — 20 500). Это делает его одним из самых доступных седанов в линейке бренда в регионе.
