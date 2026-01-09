0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида

Технологии&Авто
0
Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида
Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида
Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 413 151 автомобиль в США из-за проблемы с камерой заднего вида.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), программное обеспечение обновится у дилера или через беспроводное обновление бесплатно для владельцев автомобилей.
Читайте также
Отзыв касается моделей XC40 2021−2025 годов выпуска. Это второй отзыв тех же автомобилей на американском рынке после первого, проведенного в мае прошлого года.
«Второй отзыв происходит после первого отзыва с мая 2025 года и является результатом выявления дополнительной проблемы, которая вызывает тот же симптом», — говорится в сообщении компании для агентства.
По словам аналитиков, Volvo готовит программное обеспечение для устранения неполадок во всех пострадавших автомобилях. Обновления развернут беспроводным способом в течение ближайших недель.
По материалам:
Mind
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems