Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида
Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 413 151 автомобиль в США из-за проблемы с камерой заднего вида.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), программное обеспечение обновится у дилера или через беспроводное обновление бесплатно для владельцев автомобилей.
Отзыв касается моделей XC40 2021−2025 годов выпуска. Это второй отзыв тех же автомобилей на американском рынке после первого, проведенного в мае прошлого года.
«Второй отзыв происходит после первого отзыва с мая 2025 года и является результатом выявления дополнительной проблемы, которая вызывает тот же симптом», — говорится в сообщении компании для агентства.
По словам аналитиков, Volvo готовит программное обеспечение для устранения неполадок во всех пострадавших автомобилях. Обновления развернут беспроводным способом в течение ближайших недель.
