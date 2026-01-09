Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида Сегодня 06:31 — Технологии&Авто

Volvo отзывает более 400 тыс. автомобилей в США из-за проблем с камерой заднего вида

Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 413 151 автомобиль в США из-за проблемы с камерой заднего вида.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), программное обеспечение обновится у дилера или через беспроводное обновление бесплатно для владельцев автомобилей.

Отзыв касается моделей XC40 2021−2025 годов выпуска. Это второй отзыв тех же автомобилей на американском рынке после первого, проведенного в мае прошлого года.

«Второй отзыв происходит после первого отзыва с мая 2025 года и является результатом выявления дополнительной проблемы, которая вызывает тот же симптом», — говорится в сообщении компании для агентства.

По словам аналитиков, Volvo готовит программное обеспечение для устранения неполадок во всех пострадавших автомобилях. Обновления развернут беспроводным способом в течение ближайших недель.

