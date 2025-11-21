Групповые чаты в ChatGPT стали доступны всем пользователям по всему миру Вчера 23:15 — Технологии&Авто

OpenAI объявила о запуске групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей тарифных планов Free, Go, Plus и Pro. Функция стала доступна через неделю после начала тестирования в выбранных странах, среди которых Япония и Новая Зеландия.

Об этом пишет TechCrunch.

Как работают групповые чаты

Эта функция позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом и ChatGPT в одном общем разговоре. В OpenAI утверждают, что этот релиз трансформирует ChatGPT из индивидуального помощника в площадку, где друзья, семья или сотрудники могут вместе работать над планированием, созданием контента и принятием решений.

В групповых чатах пользователи смогут, например, совместно согласовывать путешествия, создавать документы, решать спорные вопросы или проводить коллективные исследования, в то время как ChatGPT помогает искать, обобщать и сравнивать варианты.

Участвовать в групповом чате могут до 20 человек, если они приняли приглашение. Компания отмечает, что личные настройки и память остаются конфиденциальными для каждого пользователя.

Как создать групповой чат

Чтобы начать групповой чат, пользователям нужно нажать на иконку людей и добавить участников непосредственно или через распространение ссылки. Всех попросят создать короткий профиль с указанием имени, никнейма и фотографии.

Добавление кого-то в уже имеющийся чат создает новый разговор, оставляя оригинальный чат без изменений.

По словам компании, ChatGPT знает, когда следует вмешаться, а когда следует молчать во время группового разговора. Пользователи могут тянуть ChatGPT, чтобы заставить его ответить. Кроме того, ChatGPT может реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профилей.

