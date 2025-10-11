0 800 307 555
ру
BYD обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей

Фондовый рынок
6
Мировой рынок электромобилей пережил смену лидера. После лет доминирования Tesla уступила первое место китайской компании BYD, которая по итогам третьего квартала 2025 года опередила американского конкурента почти на 400 тысяч авто.
Об этом сообщает CarNewsChina.

Кто теперь возглавляет рынок электромобилей

BYD поставила около 1,606 миллиона электрокаров, тогда как Tesla — 1,218 миллиона. Обе компании превысили отметку в один миллион продаж, однако преимущество BYD составляло значительные 388 тысяч единиц.
Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что BYD завершит год как ведущий производитель электромобилей в мире, контролируя около 15,7% рынка.
Это означает, что возвращение Tesla к предыдущим позициям может быть непростым, ведь BYD активно расширяет производство и привлекает покупателей по конкурентным ценам.
Несмотря на это, Tesla не стоит на месте. В третьем квартале 2025 года компания поставила 497,1 тысячи авто — на 7,4% больше, чем в прошлом году.
Однако темпы роста BYD значительно выше: за тот же период китайский производитель реализовал 582,5 тысячи машин, что на 31,4% больше в годовом измерении.
Как сообщает Ubergizmo, поворотным моментом в соперничестве стал четвертый квартал 2024 года, когда BYD впервые превзошла Tesla по глобальным продажам.
С тех пор китайский производитель удерживает лидерство уже четыре квартала подряд, что свидетельствует об эффективной стратегии роста и силе китайской EV-индустрии.
Успех BYD объясняется не только большим спросом в Китае, но и активным выходом на международные рынки. Компания расширяет модельный ряд, увеличивает производственные мощности и предлагает доступные цены.
Tesla делает ставку на инновации и программное обеспечение, но сейчас уступает темпам производства и продаж своему главному сопернику.
По материалам:
Телеканал 24
