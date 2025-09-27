Самый быстрый серийный автомобиль в мире: BYD представила электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme (фото)
Китайская компания BYD представила электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme, ставший самым быстрым серийным автомобилем в мире.
Об этом пишет CarNewsChina.
Во время тестов на полигоне ATP Automotive Testing Papenburg в Германии в сентябре Yangwang U9 Xtreme достигла максимальной скорости 496,22 км/ч, что сделало его самым быстрым серийным автомобилем в мире.
Также сообщается, что он преодолел круг Нюрбургринга (трасса для гонки в Германии) за 6 минут 59,157 секунды, превзойдя предыдущий рекорд электрических автомобилей Xiaomi SU7 Ultra (7:04,957).
U9 Xtreme также превзошел рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+, который ранее разгонялся до 490,5 км/ч.
Технические характеристики авто
Модель U9 Xtreme создана на базе обычного U9, но получила более мощные аэродинамические элементы: большой передний сплиттер из карбона, капот со специальными каналами и массивное заднее крыло в форме «лебединой шеи».
Длина авто — почти 5 метров и ширину более 2 метров, а колесная база составляет 2,9 метра.
U9 Xtreme оснащен 20-дюймовыми колесами и спортивными шинами, а тормозная система включает в себя усовершенствованные карбон-керамические диски.
Сзади он имеет особый диффузор для лучшей прижимной силы, стильные разделенные фонари и логотип Yangwang.
Интерьер гиперкара современный и технологичный: цифровая приборная панель, вертикальный сенсорный экран в центре, спортивные кресла и многофункциональный руль.
За мощность отвечают четыре электромотора, которые вместе выдают почти 3 000 лошадиных сил, а система автоматически распределяет мощность на все колеса для максимальной управляемости.
Автомобиль также получил новую батарею Blade Battery с улучшенным охлаждением, позволяющую использовать всю мощность даже на треке без перегрева.
