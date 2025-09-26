В Украине начнут маркировать новые автомобили: для чего это
В Украине внедряют европейские стандарты «зеленого перехода». Теперь при покупке новых легковых автомобилей покупатели будут получать полную информацию о расходах топлива и уровне выбросов углекислого газа.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
На каждом автомобиле будет размещена наклейка с данными об объеме выбросов, а в местах продажи покупателям будут предоставлять информацию о самых экологичных моделях.
