В Украине начнут маркировать новые автомобили: для чего это

В Украине начнут маркировать новые автомобили: для чего это

В Украине внедряют европейские стандарты «зеленого перехода». Теперь при покупке новых легковых автомобилей покупатели будут получать полную информацию о расходах топлива и уровне выбросов углекислого газа.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На каждом автомобиле будет размещена наклейка с данными об объеме выбросов, а в местах продажи покупателям будут предоставлять информацию о самых экологичных моделях.

