Ford отзовет более 115 тыс. автомобилей из-за дефекта рулевой колонки Сегодня 23:54 — Технологии&Авто

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor отзывает 115 539 автомобилей в США из-за дефекта, который может вызвать отсоединение верхнего вала рулевой колонки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США.

Отмечается, что проблема, которая может привести к потере управления, касается автомобилей моделей 2020−2021 годов выпуска и включает модели F-250, F-350 и F-450.

Как отметили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США, дилеры Ford будут проверять и бесплатно ремонтировать или заменять неисправную деталь.

Ранее компания Ford Motor объявила масштабный отзыв почти 500 тысяч автомобилей Ford Edge и Lincoln MKX и более 105 тысяч автомобилей Mustang.

