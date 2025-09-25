Boeing и Palantir объединились для внедрения ИИ в оборонные программы
Американский производитель авиационной и космической техники Boeing и компания по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies объявили о новом партнерстве. Целью сотрудничества является интеграция систем искусственного интеллекта в подразделение Boeing Defense, Space & Security (BDS), которое отвечает за военную и космическую технику.
Об этом пишет Investing.com.
Интеграция Palantir Foundry в производство
- В рамках партнерства Boeing внедрит платформу Palantir Foundry, которая обеспечит унификации аналитики данных на оборонных производственных мощностях компании.
- Речь идет о десятках крупных производственных линий, где создают самолеты, вертолеты, ракеты, спутники, космические аппараты и другое вооружение.
Читайте также
«Palantir есть на передовой, когда речь идет об использовании искусственного интеллекта для ускорения доставки критически важных продуктов, услуг и возможностей в руки военных операторов», — отметил Стив Паркер, генеральный директор BDS, на конференции Air, Space & Cyber Conference.
Результат сотрудничества и секретные проекты
Помимо производственных процессов, сотрудничество предусматривает привлечение экспертизы Palantir в сфере ИИ к ряду секретных и коммерческих проектов, которые будут поддерживать чувствительные военные миссии.
По словам Майка Галлахера, руководителя оборонного направления Palantir, партнерство должно «ускорить производство и инновации» и интегрировать передовые технологии в программы нынешнего и следующего поколения.
Boeing Defense, Space & Security поставляет аэрокосмическую технику более чем в 150 стран мира. Финансовые условия сотрудничества с Palantir не раскрываются.
Устали читать и выискивать нужную информацию из разных источников? Finance.ua позаботился об этом и создал аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут. Это удобно!
Поделиться новостью
Также по теме
Boeing и Palantir объединились для внедрения ИИ в оборонные программы
Google Фото позволяет редактировать фотографии голосовыми командами
Искусственный интеллект в «Дія» уже консультирует по более чем 150 государственным услугам
Samsung Galaxy S26 получит профессиональную камеру для конкуренции с iPhone
В Мадриде тестируют первый сделанный в Испании беспилотный автобус (фото)
Назван самый экономичный автомобиль в мире