Boeing и Palantir объединились для внедрения ИИ в оборонные программы

Технологии&Авто
12
Американский производитель авиационной и космической техники Boeing и компания по разработке программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies объявили о новом партнерстве. Целью сотрудничества является интеграция систем искусственного интеллекта в подразделение Boeing Defense, Space & Security (BDS), которое отвечает за военную и космическую технику.
Об этом пишет Investing.com.

Интеграция Palantir Foundry в производство

  • В рамках партнерства Boeing внедрит платформу Palantir Foundry, которая обеспечит унификации аналитики данных на оборонных производственных мощностях компании.
  • Речь идет о десятках крупных производственных линий, где создают самолеты, вертолеты, ракеты, спутники, космические аппараты и другое вооружение.
«Palantir есть на передовой, когда речь идет об использовании искусственного интеллекта для ускорения доставки критически важных продуктов, услуг и возможностей в руки военных операторов», — отметил Стив Паркер, генеральный директор BDS, на конференции Air, Space & Cyber ​​Conference.

Результат сотрудничества и секретные проекты

Помимо производственных процессов, сотрудничество предусматривает привлечение экспертизы Palantir в сфере ИИ к ряду секретных и коммерческих проектов, которые будут поддерживать чувствительные военные миссии.
По словам Майка Галлахера, руководителя оборонного направления Palantir, партнерство должно «ускорить производство и инновации» и интегрировать передовые технологии в программы нынешнего и следующего поколения.
Boeing Defense, Space & Security поставляет аэрокосмическую технику более чем в 150 стран мира. Финансовые условия сотрудничества с Palantir не раскрываются.

По материалам:
Діло
