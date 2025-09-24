Samsung Galaxy S26 получит профессиональную камеру для конкуренции с iPhone Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Samsung активно работает над следующей флагманской линейкой Galaxy S26, и последние утечки указывают на масштабные изменения в сфере мобильной видеографии.

По данным инсайдеров, смартфоны получат поддержку профессиональных видеоинструментов APV (Advanced Pro Video codec) и LUT (Look-Up Table), что позволит компании напрямую бросить вызов Apple и ее iPhone 17 Pro.

Согласно утечке от SammyGuru, Samsung планирует реализовать:

APV (Advanced Pro Video codec) — новый формат записи, обеспечивающий сохранение максимального качества изображения без чрезмерного увеличения размера файла. Это важно для профессионалов, работающих с большим объемом видео.

LUT (Look-Up Table) профили — инструмент для применения профессиональной цветокоррекции непосредственно на смартфоне. Это позволит получать кинематографический результат без редактирования в сложных программах.

Таким образом, Galaxy S26 ориентируется на создателей контента, стремящихся к большей свободе и кастомизации во время съемки.

Apple с iPhone 17 Pro предлагает экосистему, построенную вокруг ProRes-съемки и интеграции с Final Cut Pro. Это решение известно простотой и готовыми рабочими процессами.

Samsung же выбирает другой путь: предоставление максимальной творческой свободы пользователю. Galaxy S26 нацелен на тех, кто хочет экспериментировать со стилями и получать контроль, близкий к профессиональным кинокамерам.

