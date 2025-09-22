Samsung планирует за пять лет нанять 60 тысяч работников, в том числе в ИИ-отрасли
Южнокорейская корпорация Samsung Group в четверг, 18 сентября, объявила о намерении трудоустроить 60 тыс. новых сотрудников в течение следующих пяти лет.
Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что ведущая корпорация Южной Кореи будет сосредоточена на найме новых работников в секторах полупроводников, биотехнологий и искусственного интеллекта.
В настоящее время уже 19 аффилированных с Samsung Group компаний, в том числе Samsung Electronics Co., Samsung C&T Corp. и Samsung Biologics Co., находятся в процессе найма работников.
Samsung Group поддерживает общегрупповую открытую программу набора работников начального уровня с 1957 года.
В Samsung Group добавляют, что будут продолжать проводить отдельные программы стажировки, чтобы молодые претенденты могли получить практический опыт, а в то же время официально будут нанимать более опытных специалистов.
