Британия инвестирует $1,5 млрд в морской сектор

Мир
10
Правительство Британии и промышленность планируют совместно инвестировать более 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в морской сектор.
Об этом сообщило правительство страны.
По словам правительства, эти инвестиции будут способствовать росту и созданию рабочих мест в прибрежных общинах по всей Британии, в частности, в секторах машиностроения, зеленых технологий и строительства.
В финансирование входят 700 млн фунтов частных инвестиций в крупные британские порты и 448 млн фунтов государственных инвестиций для сокращения выбросов от британского судоходства.
«Мы выделяем почти полмиллиарда фунтов на сокращение выбросов углерода от судоходства, что позволит нам достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году», — заявила министр транспорта страны Гайди Александер.
Напомним, Великобритания объявила о введении новых санкций против российского теневого флота и ряда физических и юридических лиц, поддерживающих военную машину рф.
По материалам:
Європейська правда
