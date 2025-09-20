В США ввели «золотую карту» для иностранцев Сегодня 19:09 — Мир

В США ввели «золотую карту» для иностранцев

Президент США подписал указ о запуске новой визовой программы Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), которая позволит физическим лицам и корпорациям получить ускоренное право на жительство в США.

Об этом сообщил Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Сколько будет стоить карта

Известно, что стоимость карты составит 1 млн долларов для физических лиц и 2 млн долларов для корпораций.

Как заявляет Трамп, это должно привлечь миллиарды долларов, которые будут направлены на снижение налогов и государственный долг США.

В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп отметил , что программа усилит легальные механизмы иммиграции.

«Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполняли нашу страну… пора, чтобы американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы», — написал он.

Условия получения карты:

заявители должны подать документы и уплатить безвозвратный регистрационный сбор;

после этого они будут проходить ускоренную проверку Службой гражданства и иммиграции США;

в случае одобрения владельцу выдается карта, которая будет действовать на территории всех 50 штатов и будет предоставлять статус постоянного резидента в рамках виз EB-1 или EB-2.

