В США ввели «золотую карту» для иностранцев
Президент США подписал указ о запуске новой визовой программы Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), которая позволит физическим лицам и корпорациям получить ускоренное право на жительство в США.
Об этом сообщил Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Сколько будет стоить карта
Известно, что стоимость карты составит 1 млн долларов для физических лиц и 2 млн долларов для корпораций.
Как заявляет Трамп, это должно привлечь миллиарды долларов, которые будут направлены на снижение налогов и государственный долг США.
В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп отметил, что программа усилит легальные механизмы иммиграции.
«Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполняли нашу страну… пора, чтобы американские налогоплательщики получали выгоду от нашей легальной иммиграционной системы», — написал он.
Условия получения карты:
- заявители должны подать документы и уплатить безвозвратный регистрационный сбор;
- после этого они будут проходить ускоренную проверку Службой гражданства и иммиграции США;
- в случае одобрения владельцу выдается карта, которая будет действовать на территории всех 50 штатов и будет предоставлять статус постоянного резидента в рамках виз EB-1 или EB-2.
