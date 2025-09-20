ЕС планирует ужесточить правила выдачи виз для россиян Сегодня 22:19 — Мир

ЕС планирует ужесточить правила выдачи виз для россиян

Новые рекомендации для стран Евросоюза, которые должны обнародовать в конце этого года, будут предусматривать более строгие ограничения на выдачу виз гражданам россии и других враждебных стран.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Два европейских дипломата из соседних стран заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе с целью издания таких рекомендаций, тогда как один из дипломатов назвал их «давно назревшими».

Что именно будут предусматривать рекомендации

По словам представителя Еврокомиссии, будущая стратегия ЕС, которая должна быть обнародована в декабре, не будет предусматривать обязательные правила, а скорее содержать общие рекомендации, в том числе строгие критерии для граждан россии, въезжающих в страны блока.

В материале говорится, что предложенные рекомендации, все еще находящиеся на стадии обсуждения, не связаны с возможным запретом на выдачу виз, который рассматривается как часть следующего пакета санкций ЕС против россии.

ЕС отменил соглашение об упрощении визового режима с россией в сентябре 2022 года после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Это сделало процесс подачи заявлений на выдачу виз более дорогостоящим и сложным.

Однако визы остаются в компетенции отдельных стран-членов блока, поэтому исполнительная власть Еврокомиссии не может ввести полный запрет на въезд россиян в европейские страны.

Как следствие, национальная политика стран ЕС существенно отличается. Некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или существенно ограничивают выдачу виз гражданам россии, за исключением отдельных случаев.

В то же время другие страны, в частности Венгрия, Франция, Испания и Италия, продолжают выдавать визы россиянам более либерально.

В прошлом году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что является значительным увеличением по сравнению с 2023 годом, хотя значительно ниже довоенного уровня, когда в 2019 году было выдано более 4 миллионов виз, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

