ЕС планирует ужесточить правила выдачи виз для россиян
Новые рекомендации для стран Евросоюза, которые должны обнародовать в конце этого года, будут предусматривать более строгие ограничения на выдачу виз гражданам россии и других враждебных стран.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Два европейских дипломата из соседних стран заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе с целью издания таких рекомендаций, тогда как один из дипломатов назвал их «давно назревшими».
Что именно будут предусматривать рекомендации
По словам представителя Еврокомиссии, будущая стратегия ЕС, которая должна быть обнародована в декабре, не будет предусматривать обязательные правила, а скорее содержать общие рекомендации, в том числе строгие критерии для граждан россии, въезжающих в страны блока.
В материале говорится, что предложенные рекомендации, все еще находящиеся на стадии обсуждения, не связаны с возможным запретом на выдачу виз, который рассматривается как часть следующего пакета санкций ЕС против россии.
ЕС отменил соглашение об упрощении визового режима с россией в сентябре 2022 года после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Это сделало процесс подачи заявлений на выдачу виз более дорогостоящим и сложным.
Однако визы остаются в компетенции отдельных стран-членов блока, поэтому исполнительная власть Еврокомиссии не может ввести полный запрет на въезд россиян в европейские страны.
Как следствие, национальная политика стран ЕС существенно отличается. Некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или существенно ограничивают выдачу виз гражданам россии, за исключением отдельных случаев.
В то же время другие страны, в частности Венгрия, Франция, Испания и Италия, продолжают выдавать визы россиянам более либерально.
В прошлом году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что является значительным увеличением по сравнению с 2023 годом, хотя значительно ниже довоенного уровня, когда в 2019 году было выдано более 4 миллионов виз, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
