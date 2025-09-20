0 800 307 555
Сегодня пенсионеры чаще выбирают переезд за границу, чтобы жить комфортно, безопасно, с лучшим доступом к медицине и социальным услугам. Лучшей страной для выхода на пенсию признана Португалия (92,61 балл).
Об этом говорит отчет компании Global Citizen Solutions.
Рейтинг формировался на основе 20 ключевых показателей сгруппированных в шесть подиндексов: процедура, гражданство и мобильность, экономика, налогообложение, качество жизни, безопасность и интеграция. Каждой стране присваивался бал по 100-балльной шкале.

Почему Португалия возглавляет рейтинг

По словам эксперта, страна является самой безопасной в Европе и отличается высокими показателями качества жизни.
Пенсионеры, не проживающие в странах Евросоюза, могут получить визу D7.
Она дает право проживания лицам со стабильным пассивным доходом от 870 евро в месяц (пенсия, доход от аренды и т. п.).

После получения первоначального вида на жительство нужно не менее 5 лет прожить в Португалии, а после этого лицо имеет право подать заявку на постоянное проживание или гражданство.
Вторую строчку занимает Маврикий (Африка). Пенсионеры из других стран в возрасте от 50 лет могут получить 10-летний вид на жительство.
Для этого их ежегодный доход должен составлять около 24 тысяч долларов.
ТОП-10 самых привлекательных стран для выхода на пенсию:
  1. Португалия;
  2. Маврикий;
  3. Испания;
  4. Уругвай;
  5. Австрия;
  6. Италия;
  7. Словения;
  8. Мальта;
  9. Латвия;
  10. Чили.
Напомним, Кабинет министров предлагает в 2026 году повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, а, следовательно, и минимальную пенсию с 2361 до 2595 гривен, то есть на 234 гривны. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, текст которого обнародован на сайте парламента.
По материалам:
Телеканал 24
