0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать

Личные финансы
29
Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать
Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать
Для многих военнослужащих момент увольнения из армии становится началом нового этапа жизни. Но вместе с этим возникает немало вопросов: какие социальные гарантии предусмотрены, как оформить пенсию, какие документы нужны? Особенно остро эти вопросы стоят, когда речь идет о пенсии по возрасту или по инвалидности. В статье Finance.ua мы разобрались, как правильно действовать, чтобы получить заслуженные выплаты без лишней путаницы.

Пенсия по возрасту для уволенных с военной службы

Если лицо не имеет права на военную пенсию по выслуге лет или сознательно выбирает общую пенсию по возрасту, применяется Закон № 1058-IV.
Как правило, право на пенсию по возрасту возникает в 60 лет при наличии необходимого страхового стажа (его размер ежегодно фиксируется законом). Период военной службы включается в страховой стаж на общих основаниях (при уплате взносов/бюджетного финансирования).
Базовый перечень документов, для того чтобы начать процедуру оформления пенсии по возрасту, следующий: паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; военные документы (военный билет/удостоверение офицера запаса, приказ об увольнении и т. п.); трудовая книжка (при наличии «гражданского» стажа); справки о стаже/заработке (при необходимости); реквизиты банковского счета.
Перечень необходимых документов и формуляры заявлений ПФУ публикует на своем сайте и портале е-услуг.
Куда подать:
  • лично — в сервисный центр ПФУ по месту жительства/пребывания;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (кабинет застрахованного лица).
Заявления рассматривают в сроки, определенные порядками ПФУ; решение принимается после поступления полного комплекта документов. Подробно об этом — в Порядке № 22−1.

Пенсию в связи с инвалидностью для уволенных с военной службы

Для бывших военнослужащих пенсия по инвалидности назначается по Закону № 2262-XII, если инвалидность связана с прохождением службы (увечье, заболевание, ранение, контузия, инвалидность в результате войны и т. п.).
Группу и причинную связь определяет медико-социальная экспертиза (МСЭК) или соответствующие экспертные команды по направлению Минздрава.
Читайте также
Список необходимых документов здесь шире, чем в предыдущем случае (он также не окончательный, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы):
  • заявление в ПФУ;
  • паспорт, РНУКНП;
  • военные документы (приказ об увольнении/выписке из послужного списка);
  • справка МСЭК/выписка решения экспертной комиссии по установлению группы инвалидности и причинной связи;
  • справка о размере денежного довольствия от уполномоченного органа, содержащая должностной оклад, оклад за звание, надбавки/премии согласно постановлению № 704;
  • реквизиты счета.
Перечни и образцы форм — на сайте ПФУ и МОУ.
Специалисты советуют: если установлена ​​инвалидность и причинная связь со службой, оформляйте пенсию по инвалидности по закону № 2262-XII; параллельно проверьте права на доплаты/надбавки.
А подробнее о том, куда обращаться, с чего начинать и что делать в случае возникновения проблем — читайте в нашей статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиПенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems