Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать Сегодня 20:04 — Личные финансы

Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать

Для многих военнослужащих момент увольнения из армии становится началом нового этапа жизни. Но вместе с этим возникает немало вопросов: какие социальные гарантии предусмотрены, как оформить пенсию, какие документы нужны? Особенно остро эти вопросы стоят, когда речь идет о пенсии по возрасту или по инвалидности. В статье Finance.ua мы разобрались, как правильно действовать, чтобы получить заслуженные выплаты без лишней путаницы.

Пенсия по возрасту для уволенных с военной службы

Если лицо не имеет права на военную пенсию по выслуге лет или сознательно выбирает общую пенсию по возрасту, применяется Закон № 1058-IV.

Как правило, право на пенсию по возрасту возникает в 60 лет при наличии необходимого страхового стажа (его размер ежегодно фиксируется законом). Период военной службы включается в страховой стаж на общих основаниях (при уплате взносов/бюджетного финансирования).

Базовый перечень документов, для того чтобы начать процедуру оформления пенсии по возрасту, следующий: паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; военные документы (военный билет/удостоверение офицера запаса, приказ об увольнении и т. п. ); трудовая книжка (при наличии «гражданского» стажа); справки о стаже/заработке (при необходимости); реквизиты банковского счета.

Перечень необходимых документов и формуляры заявлений ПФУ публикует на своем сайте и портале е-услуг

Куда подать:

лично — в сервисный центр ПФУ по месту жительства/пребывания;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (кабинет застрахованного лица).

Заявления рассматривают в сроки, определенные порядками ПФУ; решение принимается после поступления полного комплекта документов. Подробно об этом — в Порядке № 22−1

Пенсию в связи с инвалидностью для уволенных с военной службы

Для бывших военнослужащих пенсия по инвалидности назначается по Закону № 2262-XII, если инвалидность связана с прохождением службы (увечье, заболевание, ранение, контузия, инвалидность в результате войны и т. п. ).

Группу и причинную связь определяет медико-социальная экспертиза (МСЭК) или соответствующие экспертные команды по направлению Минздрава.

Читайте также В правительстве обещают повысить базовую пенсию

Список необходимых документов здесь шире, чем в предыдущем случае (он также не окончательный, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы):

заявление в ПФУ;

паспорт, РНУКНП;

военные документы (приказ об увольнении/выписке из послужного списка);

справка МСЭК/выписка решения экспертной комиссии по установлению группы инвалидности и причинной связи;

справка о размере денежного довольствия от уполномоченного органа, содержащая должностной оклад, оклад за звание, надбавки/премии согласно постановлению № 704;

реквизиты счета.

МОУ. Перечни и образцы форм — на сайте ПФУ

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на новом изображении и узнайте все самое важное еще быстрее!

Специалисты советуют: если установлена ​​инвалидность и причинная связь со службой, оформляйте пенсию по инвалидности по закону № 2262-XII; параллельно проверьте права на доплаты/надбавки.

А подробнее о том, куда обращаться, с чего начинать и что делать в случае возникновения проблем — читайте в нашей статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.