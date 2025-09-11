Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать
Для многих военнослужащих момент увольнения из армии становится началом нового этапа жизни. Но вместе с этим возникает немало вопросов: какие социальные гарантии предусмотрены, как оформить пенсию, какие документы нужны? Особенно остро эти вопросы стоят, когда речь идет о пенсии по возрасту или по инвалидности. В статье Finance.ua мы разобрались, как правильно действовать, чтобы получить заслуженные выплаты без лишней путаницы.
Пенсия по возрасту для уволенных с военной службы
Если лицо не имеет права на военную пенсию по выслуге лет или сознательно выбирает общую пенсию по возрасту, применяется Закон № 1058-IV.
Как правило, право на пенсию по возрасту возникает в 60 лет при наличии необходимого страхового стажа (его размер ежегодно фиксируется законом). Период военной службы включается в страховой стаж на общих основаниях (при уплате взносов/бюджетного финансирования).
Базовый перечень документов, для того чтобы начать процедуру оформления пенсии по возрасту, следующий: паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; военные документы (военный билет/удостоверение офицера запаса, приказ об увольнении
и т. п.); трудовая книжка (при наличии «гражданского» стажа); справки о стаже/заработке (при необходимости); реквизиты банковского счета.
Перечень необходимых документов и формуляры заявлений ПФУ публикует на своем сайте и портале е-услуг.
Куда подать:
- лично — в сервисный центр ПФУ по месту жительства/пребывания;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (кабинет застрахованного лица).
Заявления рассматривают в сроки, определенные порядками ПФУ; решение принимается после поступления полного комплекта документов. Подробно об этом — в Порядке № 22−1.
Пенсию в связи с инвалидностью для уволенных с военной службы
Для бывших военнослужащих пенсия по инвалидности назначается по Закону № 2262-XII, если инвалидность связана с прохождением службы (увечье, заболевание, ранение, контузия, инвалидность в результате войны
и т. п.).
Группу и причинную связь определяет медико-социальная экспертиза (МСЭК) или соответствующие экспертные команды по направлению Минздрава.
Читайте также
Список необходимых документов здесь шире, чем в предыдущем случае (он также не окончательный, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы):
- заявление в ПФУ;
- паспорт, РНУКНП;
- военные документы (приказ об увольнении/выписке из послужного списка);
- справка МСЭК/выписка решения экспертной комиссии по установлению группы инвалидности и причинной связи;
- справка о размере денежного довольствия от уполномоченного органа, содержащая должностной оклад, оклад за звание, надбавки/премии согласно постановлению № 704;
- реквизиты счета.
Специалисты советуют: если установлена инвалидность и причинная связь со службой, оформляйте пенсию по инвалидности по закону № 2262-XII; параллельно проверьте права на доплаты/надбавки.
А подробнее о том, куда обращаться, с чего начинать и что делать в случае возникновения проблем — читайте в нашей статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Пенсии для уволенных с военной службы: что нужно знать
Где в Евросоюзе наибольший рост цен на сладкое
Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине в 2025 году
Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали
Правительство обновило условия выплаты премий и надбавок учителям
60% топменеджеров планируют сменить работу в ближайший год: почему так — исследование