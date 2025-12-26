Сколько билетов уже приобрели украинцы по программе «3000 км по Украине» Сегодня 15:15 — Личные финансы

Сколько билетов уже приобрели украинцы по программе «3000 км по Украине»

Украинцы уже приобрели по программе «3000 км Украины» 40 тысяч билетов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины.

Самые популярные маршруты:

▪️ Фастов — Конотоп;

▪️ Одесса — Запорожье;

▪️ Киев/Жмеринка — Шостка;

▪️ Запорожье — Львов;

▪️ Сумы — Рахов.

«Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци» — добавил вице-премьер.

Программа направлена ​​на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также позволяет более равномерно распределять пассажиропоток и более эффективно использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

«В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц. Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки» — сказал он.

Ранее писали , что билеты, которые будут участвовать в программе «3000 км по Украине», составят до 10% общего объема мест в низкий период. Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Напомним, в приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарта, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах. Чтобы оформить билет за километры, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через «Дія.Підпис».

