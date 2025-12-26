0 800 307 555
Сколько билетов уже приобрели украинцы по программе «3000 км по Украине»

Личные финансы
23
Украинцы уже приобрели по программе «3000 км Украины» 40 тысяч билетов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины.

Самые популярные маршруты:

▪️ Фастов — Конотоп;
▪️ Одесса — Запорожье;
▪️ Киев/Жмеринка — Шостка;
▪️ Запорожье — Львов;
▪️ Сумы — Рахов.
«Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци» — добавил вице-премьер.
Программа направлена ​​на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также позволяет более равномерно распределять пассажиропоток и более эффективно использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.
«В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц. Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки» — сказал он.
Ранее писали, что билеты, которые будут участвовать в программе «3000 км по Украине», составят до 10% общего объема мест в низкий период. Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.
Напомним, в приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарта, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах. Чтобы оформить билет за километры, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через «Дія.Підпис».
Татьяна Береговая
Деньги
Также по теме
Также по теме
