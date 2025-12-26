Проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве Сегодня 10:00 — Личные финансы

Проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве

В конце 2025 несколько снизилась занятость трудоспособных украинцев. Только 76% специалистов отметили, что они работают сейчас. В аналогичный период в прошлом году имели место работы на 5% больше опрошенных специалистов.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали сновное.

Также несколько ухудшилась статистика сокращений. 7% респондентов отметили, что компания работает, но их сократили. Год назад этот показатель составлял 4%.

В этом году значительно возросла активность соискателей работы. Почти половина опрошенных специалистов находится в поиске нового места работы. За год этот показатель вырос на 14%. Также увеличилось количество тех, кто задумывается о смене работы и планирует поиск. Поиск нового места работы длится в среднем до полугода.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве:

48% не могут найти работу с достойной оплатой;

27% жалуются, что рекрутеры не отвечают на отклики на вакансии;

24% почувствовали уменьшение количества вакансий в своей профессии;

23% указывают на отсутствие обратной связи после собеседования или интервью;

21% столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей по возрастному признаку.

Не ощутили никаких отрицательных изменений в процессе поиска работы и трудоустройстве 16% опрошенных специалистов.

Справка Finance.ua:

В 2025 г. украинский бизнес продолжил свое восстановление. О продолжении работы в полном объеме говорят 91% компаний. Это на 5% больше, чем в прошлом году. 8% работают частично, но планируют возобновить работу.

Данные рынка труда в 2025 году демонстрируют, что компании развертывают программы стажировок, менторства и корпоративного обучения, поскольку именно это обеспечивает доступ к молодым кадрам в ситуации острого дефицита рабочей силы. За последний год выросло количество вакансий без требования к опыту, а также распространение партнерств бизнеса с образовательными учреждениями и государственными инициативами.

