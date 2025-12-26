Льготы на оплату коммуналки: кто считается членом семьи участника войны
Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки.
При этом среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).
Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Кто принадлежит к членам семьи льготника
- жена (муж);
- их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
Читайте также
Многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими. Мы рассказывали, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.
Поделиться новостью
Также по теме
Льготы на оплату коммуналки: кто считается членом семьи участника войны
Сколько стоит отпраздновать Новый год в загородном доме
Международные переводы без переплат — как выбрать выгодный вариант
Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году (аналитика)
Проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве
Где в Польше самые высокие зарплаты — ретинг городов