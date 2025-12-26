Льготы на оплату коммуналки: кто считается членом семьи участника войны Сегодня 14:34 — Личные финансы

Льготы на оплату коммуналки: кто считается членом семьи участника войны

Участнику войны льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется в размере 50% скидки.

При этом среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).

Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Кто принадлежит к членам семьи льготника

жена (муж);

их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, находящееся на попечении или попечительстве гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

