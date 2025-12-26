0 800 307 555
Сколько стоит отпраздновать Новый год в загородном доме

Личные финансы
17
Аренда дома на новогоднюю ночь — идеальный вариант для тех, кто хочет сменить картинку, не уезжая далеко.
Но спрос на такие коттеджи сумасшедший, а цены на пиковые даты (31.12−02.01) растут в 3−4 раза.
Дом на 8−10 человек в Киевской или Львовской области обойдется от 15 до 25 тыс. грн в сутки. Вариант на маленькую компанию обойдется дешевле — от 7 тыс. грн.
Будьте готовы, что большинство владельцев сдают дома минимум на двое суток. Кроме того, в начале декабря большинство привлекательных и бюджетных вариантов уже занято. Потому аренда в случае позднего планирования может стоить дороже.
Обычно в съемные дома гости везут еду на праздничный стол с собой. Сэкономить можно, если приготовить блюда самостоятельно — каждый у себя дома, а затем разделить расходы. Рассчитывайте на 1 500 грн с человека за продукты и алкоголь на два дня.
Читайте больше вариантов празднования в нашей статье — Варианты и стоимость празднования Рождества и Нового года
Ранее мы писали, что, по подсчетам, праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Как сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, расчеты произведены по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
Деньги
