Сколько стоит отпраздновать Новый год в загородном доме Сегодня 14:02

Аренда дома на новогоднюю ночь — идеальный вариант для тех, кто хочет сменить картинку, не уезжая далеко.

Но спрос на такие коттеджи сумасшедший, а цены на пиковые даты (31.12−02.01) растут в 3−4 раза.

Дом на 8−10 человек в Киевской или Львовской области обойдется от 15 до 25 тыс. грн в сутки. Вариант на маленькую компанию обойдется дешевле — от 7 тыс. грн.

Будьте готовы, что большинство владельцев сдают дома минимум на двое суток. Кроме того, в начале декабря большинство привлекательных и бюджетных вариантов уже занято. Потому аренда в случае позднего планирования может стоить дороже.

Обычно в съемные дома гости везут еду на праздничный стол с собой. Сэкономить можно, если приготовить блюда самостоятельно — каждый у себя дома, а затем разделить расходы. Рассчитывайте на 1 500 грн с человека за продукты и алкоголь на два дня.

Ранее мы писали, что, по подсчетам, праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году. Как сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, расчеты произведены по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года.

