В правительстве обещают повысить базовую пенсию — Finance.ua

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что система социальных выплат будет пересмотрена. Результатом пересмотра, по ее словам, станет повышение базовой пенсии.

Об этом она сказала во время презентации Программы действий правительства.

«Перед министром социальной политики единства и семьи действительно стоит чрезвычайно важная задача. Я надеюсь, Галина Николаевна Третьякова поддерживает нас в том, что нам нужно пересмотреть систему социальных выплат. Речь идет о том, чтобы повысить базовую пенсию и, скажу осторожно, увеличить справедливость в выплатах», — отметила Свириденко.

Очерчивая задачи для Минсоцполитики, премьер также акцентировала внимание на поддержке семей с детьми до 3 лет.

«180 тысяч семей должны получить повышенное пособие при рождении ребенка. Программа е-ясли охватит более 100 тысяч домохозяйств с детьми до трех лет по всей стране. Очень многие женщины, очень много молодых семей говорят о недостаточном количестве яслей, недостаточном количестве охвата детей дошкольным образованием, которое позволило бы женщинам активно возвращаться к работе. Программы, реализуемые Министерством соцполитики, дают такую возможность и перспективу», — сказала Свириденко.

Напомним, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что формулу расчета пенсий нужно пересмотреть. По его словам, нынешняя система приводит к неравенству: пенсии вышедших на заслуженный отдых в 2000 году значительно меньше, чем у людей, ставших пенсионерами в 2010-м.

