В эти выходные стартуют выплаты «Национального кэшбека» за октябрь-ноябрь Сегодня 09:54

В эти выходные правительство приступит к выплате «Национального кэшбека» сразу за два месяца — октябрь и ноябрь 2025 года. В общей сложности более 4 млн активных пользователей программы получат 1,074 млрд гривен кэшбека.



Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.

Сколько средств выплатят в целом

Так, выплаты за октябрь составят 550,29 млн грн, за ноябрь — 524,02 млн грн.

В министерстве отмечают, что это одна из самых больших выплат за время действия программы, которая уже более года стимулирует спрос граждан на потребительские товары украинского производства.

«Только за эти два месяца (октябрь и ноябрь — ред.) украинцы в рамках программы приобрели товаров более чем на 10 млрд гривен. И это ощутимый вклад в экономику страны», — отметил Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Всего со старта программы в 2024 году сумма выплат составила 6 млрд гривен.

С выплатой кэшбека за октябрь и ноябрь план платежей по программе на текущий год будет выполнен в полном объеме.

Когда украинцы получат выплаты за декабрь

Выплата кэшбека за декабрь 2025 года произойдет в феврале 2026 года, что связано с особенностями бюджетного процесса. Проверить начисление средств можно в приложении «Дія».

