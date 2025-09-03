ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь — Finance.ua
ПФУ начал финансирование пенсий за сентябрь

Как сообщает Пенсионный фонд, 2 сентября начато финансирование пенсии за сентябрь. На пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 570,4 млн грн.
По состоянию на 02 сентября профинансировано:
  • на оплату больничных — 138,0 млн грн;
  • на отдельных видах государственных пособий — 3221,2 млн грн;
  • на единовременное пособие «Пакет школьника» — 96,0 млн грн.
В сентябре предоставлено 105,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, по данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).
Но зарплата была на 17,9% больше, чем в июле прошлого года (17 346,90 гривен).
В июле инфляция в Украине снизилась до 14,1%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,8%.
